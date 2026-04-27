Despidieron a Carlos Frugoni, funcionario de Economía, por omitir la declaración de propiedades en EE. UU.

La reciente renuncia de Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, ha puesto en el centro de la polémica una serie de propiedades que el funcionario no había declarado. Los detalles de este escándalo se han vuelto evidentes tras una investigación periodística.

La Ocasión de su Renuncia

Frugoni dejó su cargo tras ser solicitado por el Gobierno para presentar su renuncia, la cual fue aceptada el pasado domingo. A pesar de que su posición lo vinculaba a la privatización y concesión de rutas, su nombre ahora resuena por motivos muy diferentes.

Propiedades Ocultas en Palm Beach

Una investigación reveló que Frugoni poseía al menos cinco departamentos en Palm Beach, Florida, además de otros inmuebles en la misma área, los cuales adquirió entre 2020 y 2022. La falta de declaración de estos bienes ante la Oficina Anticorrupción y el fisco ha generado un fuerte revuelo.

Errores y Justificaciones

Ante la consulta sobre la omisión, Frugoni admitió que «cometió un error» y aseguró estar corrigiendo la situación. «Voy a incluir los departamentos en ARCA», afirmó, reconociendo su responsabilidad en el asunto.

El Descubrimiento de un Patrimonio Sorpresivo

Investigaciones adicionales señalaron que los inmuebles están valorados en cerca de 2 millones de dólares. Las operaciones se realizaron a través de sociedades registradas en Delaware, lo que permite mantener la privacidad sobre los propietarios.

Detalles de las Propiedades

Entre los activos más destacados se encuentran:

Departamento en Lantana, valuado en 187.000 dólares

Unidad en West Palm Beach, con un valor de 216.000 dólares

Departamento en Whitehall Drive, tasado en 193.000 dólares

Inmueble en South Palm Beach, valorado en 212.000 dólares

Propiedad en Delray Beach, adquirida por 215.000 dólares en 2021

Un Rápido Sucesor

En menos de 24 horas, el Gobierno anunció que Fernando Herrmann, previamente secretario de Transporte, asumirá el cargo dejado por Frugoni. La rapidez del cambio de funciones refleja la urgencia con la que el Gobierno desea distanciarse de este escándalo.

Confusión en la Comunicación Oficial

Mientras algunos en su círculo argumentan que Frugoni renunció de forma voluntaria y su situación está regularizada, otras fuentes en el Gobierno indican que realmente fue despedido. Esta falta de claridad resalta las tensiones internas en la administración.