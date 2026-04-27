OPEN FINANCE: Menores tasas de interés y créditos accesibles

El Banco Central de Argentina impulsa el Open Finance y el Open Data: ¿Qué significa para los usuarios?

El Banco Central de Argentina está dando un paso adelante con el Open Finance, creando un marco innovador que incluye la integración de información de organismos estatales con entidades financieras. Esta iniciativa busca mejorar el acceso a productos financieros para todos.

Avances hacia el Open Data

Pedro Inchauspe, director de Medios de Pago del Banco Central, anunció que se implementará un sistema Open Data. Esto permitirá que los usuarios compartan datos de entidades como ARCA, ANSES y el BCRA, facilitando el acceso a ofertas financieras más atractivas.

¿Qué es el Open Data?

Diego Kupferberg, analista de Banca & Fintech de Taquion, ofrece una clara distinción. Con el Open Finance, los datos financieros son propiedad de los usuarios, mientras que el Open Data incorpora información de diversas fuentes para enriquecer la experiencia financiera.

Iván Bolé, abogado en regulación financiera, señala que el modelo permitirá a los usuarios compartir información valiosa con cualquier entidad de su elección, potenciando así el acceso a oportunidades de crédito.

Oportunidades y Desafíos

A pesar de los beneficios, el intercambio de datos plantea preocupaciones sobre privacidad y seguridad. Aunque estos datos pueden ser atractivos para las entidades financieras, es crucial que los usuarios entiendan los riesgos involucrados.

El plan ‘Open Finance + Open Data’ está en marcha.

Consentimiento del Usuario

El desafío más delicado radica en la obtención del consentimiento del usuario. Es fundamental establecer claros procesos para que los consumidores puedan autorizar el acceso a sus datos de forma segura y comprensible.

Un sistema complicado podría disuadir a los usuarios, afectando la adopción de esta nueva plataforma. En otros países, esto ha llevado a un fracaso en la implementación.

Seguridad como Prioridad

La protección de datos es un tema crítico. Los riesgos de filtraciones y mal uso de la información son reales y requieren atención urgente. Kupferberg advierte que el usuario promedio puede no ser consciente de lo que implica compartir su información.

Un Futuro Inclusivo

Ignacio Carballo, economista, sostiene que el BCRA debe insistir en estándares de seguridad robustos. La utilización de datos podría facilitar una mejor inclusión financiera al mejorar el acceso a créditos adaptados a las necesidades individuales.

Esto significaría no solo préstamos más accesibles, sino también un proceso de solicitud más ágil y eficiente, permitiendo a los usuarios recibir ofertas personalizadas de varias instituciones.

Implicancias del No Compartir

Aquí surge una pregunta importante: ¿quiénes se verán afectados si deciden no compartir sus datos? Podrían enfrentar mayores costos en créditos o quedar excluidos de ciertas oportunidades. El Open Finance puede ser clave para ampliar el acceso al crédito, favoreciendo la competencia entre entidades.

La Realidad de Open Finance en Argentina

El camino hacia el Open Finance en Argentina todavía está en sus inicios. La infraestructura, la regulación y los estándares necesarios deben ser desarrollados adecuadamente. La voluntad del Gobierno y de los actores del mercado será determinante para el avance de esta iniciativa.

Bolé resalta que la implementación del Open Finance dependerá de acciones concretas y no solo de intenciones. Hay una gran expectativa respecto a si se logrará ejecutar esta transformación en el sistema financiero argentino.