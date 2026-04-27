Quién es Cole Tomas Allen, el tirador de la gala de Donald Trump

Un novedoso episodio durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca tuvo como protagonista a un hombre sospechado de haber intentado atacar al expresidente Donald Trump.

En un escenario que se tornó sombrío, la situación fue rápidamente controlada por el Servicio Secreto.

El individuo involucrado, Cole Tomas Allen, de 31 años y residente en Torrance, California, fue arrestado tras la activación de alarmas durante el evento, lo que condujo a la evacuación del mandatario y otros altos funcionarios. Trump confirmó la detención y compartió una imagen del sospechoso en sus redes sociales.

Detalles del Acontecimiento

Allen fue interceptado cerca del salón donde se realizaba la cena, que contaba con la presencia de Trump, su esposa Melania y el vicepresidente JD Vance. Afortunadamente, no se registraron heridos entre los asistentes al evento.

Perfil del Sospechoso

Según informes, Cole Tomas Allen trabajaba como profesor a tiempo parcial en C2 Education, donde anteriormente había sido reconocido como «profesor del mes». También se lo conoce como desarrollador de videojuegos y es autor de un título independiente llamado “Bohrdom”, disponible en la plataforma Steam.

Formación Académica

Allen cuenta con un título en ingeniería mecánica por el Instituto Tecnológico de California, donde se graduó en 2017. Luego, obtuvo una maestría en informática en la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills. Durante su paso por la universidad, participó en el desarrollo de un innovador prototipo de freno de emergencia para sillas de ruedas, destacado en medios locales.

Interacciones Políticas

Los registros de la Comisión Federal Electoral revelan que Allen realizó una donación de 25 dólares a la campaña presidencial de Kamala Harris en octubre de 2024, un dato que añade un ángulo interesante a su perfil.

El sospechoso superó un puesto de seguridad corriendo

Reacciones Inmediatas

En una conferencia posterior al evento, Trump calificó a Allen de «persona enferma» y mencionó que se cree que actuó solo. Informó también que un agente había recibido un disparo, pero gracias a su chaleco antibalas se encuentra en buen estado.

Investigación a Fondo

El director del FBI, Kash Patel, aseguró que se realizará un análisis exhaustivo del historial de Allen, comenzando de inmediato. Esta evaluación busca garantizar la seguridad del país frente a este tipo de amenazas.

Posibles Cargos Legales

Por su parte, Todd Blanche, fiscal general adjunto interino, adelantó que se prevén múltiples cargos relacionados con la posesión de armas de fuego y otros elementos pertinentes al tiroteo. Se espera que el caso avance rápidamente por la seriedad de las acusaciones.