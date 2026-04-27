Al menos 16 muertos en Ucrania y Rusia por ataques en aniversario de Chernobyl

La escalada bélica entre Rusia y Ucrania ha dejado al menos 16 muertos durante el fin de semana, en medio de un contexto alarmante que marca el 40º aniversario de la tragedia de Chernobyl. Las advertencias sobre el peligro que representan los ataques en la proximidad de la planta nuclear se hacen cada vez más urgentes.

En Dnipro, los recientes ataques aéreos rusos resultaron en la muerte de al menos nueve personas, según informó el gobernador regional Oleksandr Hanzha. Mientras tanto, en Sevastopol, Crimea, ocupada por Rusia, se reportó una víctima fatal tras un ataque con dron ucraniano.

Las cifras de mortalidad siguen aumentando: el gobernador ruso en Luhansk, Leonid Pasechnik, destacó que tres personas perdieron la vida en un ataque aéreo de Ucrania en una aldea de la región. Aún no se ha confirmado quién fue el responsable de estas ofensivas.

Por su parte, autoridades rusas reportaron que un dron ucraniano impactó en la región fronteriza de Belgorod, resultando en una muerte más.

Golpes en el Corazón de Rusia

Este domingo, el Estado Mayor de Ucrania anunció que sus fuerzas habrían atacado una refinería de petróleo en Yaroslavl, en pleno territorio ruso. Este ataque provocó incendios en una instalación que produce millones de toneladas de combustibles, vital para las operaciones militares rusas. Rusia no se pronunció inmediatamente sobre este incidente.

Una Conmemoración Lleno de Temores por Chernobyl

La serie de ataques coincide con el triste aniversario de Chernobyl, que trae consigo advertencias sobre la posibilidad de un desastre nuclear. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, hizo hincapié en que los ataques rusos podrían repetir una catástrofe similar a la de hace 40 años.

Zelenskyy alertó en sus redes sociales que “Rusia está llevando nuevamente al mundo al borde de una catástrofe”. Mencionó que los drones iraníes utilizados por Moscú han sobrevolado la planta, incluyendo un incidente crítico del año pasado.

El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, durante su visita a Kyiv, respaldó la preocupación de Zelenskyy y enfatizó la necesidad de comenzar las reparaciones en la estructura de protección dañada de la planta de Chernobyl.

Las evaluaciones de la AIEA indican que los daños recientes han comprometido funciones clave de seguridad, y cualquier demora podría aumentar el riesgo para la antigua instalación. La European Bank for Reconstruction and Development estima que al menos 500 millones de euros serán necesarios para las reparaciones.

El ministro de Energía de Ucrania, Denys Smyhal, comunicó que los compromisos de financiamiento para las reparaciones ya suman 100 millones de euros, además de un acuerdo previo de 30 millones.

Según funcionarios ucranianos, un ataque con dron impactó la estructura protectora del nuevo confinamiento seguro de Chernobyl a inicios de 2025. Mientras tanto, Moscú sostiene que Ucrania fue la responsable del ataque, negando que estuviera dirigido a la planta.