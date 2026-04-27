Tragedia en Mar del Plata: Fallece músico de banda tropical tras show en boliche

Tragedia en Mar del Plata: Muere Lucas Herrera, integrante de Hechizo Tropical, tras un espectáculo

La música tropical está de luto: Lucas Herrera, un talentoso miembro de la banda Hechizo Tropical, perdió la vida en la madrugada del domingo tras descompensarse al finalizar un show en un boliche de la ciudad costera.

El trágico episodio tuvo lugar en un reconocido local bailable de Mar del Plata, donde el joven de 31 años fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos, donde se confirmó su fallecimiento. La noticia fue divulgada a través de un comunicado oficial de Viva Juliana, el establecimiento donde se llevó a cabo el evento.

Decisión de cancelar el evento

El equipo de Viva Juliana expresó su pesar en las redes sociales, anunciando la suspensión del evento debido a la gravedad de la situación. “Lamentamos informar que, tras el incidente, se ha decidido interrumpir la velada como muestra de respeto hacia Lucas, su familia y sus compañeros de banda”, publicaron en su cuenta de Instagram.

El apoyo a la familia y la comunidad musical

Además, manifestaron su agradecimiento al público por la comprensión en este difícil momento, ofreciendo su apoyo a todos los afectados. “Enviamos fuerza y acompañamiento a sus seres queridos y a toda la banda, quedamos a disposición para lo que sea necesario”, añadieron.

Un conmovedor homenaje de sus compañeros

Desde la cuenta oficial de Hechizo Tropical, la banda que compartió escenario con Lucas, lamentaron profundamente su pérdida y lanzaron una convocatoria para ayudar a su familia. “Hoy, con gran tristeza, queremos comunicar el deceso de nuestro compañero. Cualquier ayuda será bienvenida. Gracias por su apoyo”, señalaron.

La repercusión en el ámbito musical

El dolor por la partida de Lucas se extendió más allá de su banda. Colegas del ambiente musical, como El Fenómeno Tornado, también expresaron sus condolencias en redes sociales. “Por respeto a Lucas y su banda, hemos decidido suspender nuestros shows programados para hoy. Es lo correcto en este momento”, informaron.

Aliento y solidaridad en tiempos difíciles