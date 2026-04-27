Fernando Herrman: Conoce al nuevo secretario de Infraestructura tras la salida de Carlos Frugoni

El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, confirmó este domingo el nombramiento de Fernando Hermann como nuevo Secretario de Coordinación de Infraestructura, tras la renuncia de Carlos Frugoni en medio de un escándalo por omisiones en su declaración jurada.

La designación de Hermann, quien llegó a la gestión pública en enero de 2026 como Secretario de Transporte, busca garantizar la continuidad de las políticas de infraestructura y transporte en el país. Su trayectoria profesional en el desarrollo de obras clave ha sido uno de los puntos destacados por el ministerio.

Carlos Frugoni reconoció que no declaró siete propiedades en Miami, generando la controversia que llevó a su salida. «Cometí un error», afirmó en su reciente declaración.

Fernando Hermann: Un perfil bajo en su ascenso a la gestión pública

A pesar de su nombramiento, Hermann no contaba con experiencia previa en políticas de transporte o gestión de servicios públicos. Su carrera, hasta ahora, ha sido discreta, con pocas actuaciones en el ámbito público. Su nombramiento, respaldado por Caputo, se considera un intento por mantener estabilidad en el sector.

Formación y trayectoria profesional

Fernando Hermann es arquitecto, se graduó en 1986 de la Universidad de Belgrano y posee un Executive Master in Business Administration (EMBA). Ha dirigido su propio estudio de arquitectura desde 1992 y tiene a su nombre numerosos proyectos de infraestructura destacados, incluyendo la remodelación de la Clínica Bazterrica y el diseño del edificio de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

En el ámbito académico, Hermann ha impartido clases en varias instituciones, incluyendo la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, donde también ocupó cargos directivos.