Argentinos lanzan IA para potenciar ventas con reseñas de Google: ya triunfa en España y Brasil

Descubre cómo Trustars está transformando el mundo de las reseñas digitales, facilitando a los comercios potenciar su imagen y aumentar sus ventas a través de opiniones auténticas.

Las reseñas y la reputación en línea se han convertido en componentes cruciales para impulsar las ventas en diversos comercios. Cada vez más consumidores consultan opiniones antes de decidir su compra o contratación de servicios.

En este marco, surge Trustars, una plataforma diseñada para automatizar el proceso de recopilación de comentarios y recomendaciones de clientes reales, además de optimizar la presencia digital de las empresas. Gracias a Trustars, las reseñas pueden convertirse en un activo estratégico para los negocios.

“Observamos una clara oportunidad para desarrollar una herramienta que potencie las reseñas mediante el uso de inteligencia artificial, en un entorno donde Google Reviews impactan directamente en las ventas y en el posicionamiento de las marcas”, afirma Gastón Lavorato, creador de esta innovadora solución.

El Nacimiento de Trustars

Fundada en 2024 por Baghead Labs, una empresa pionera en automatización e inteligencia artificial, Trustars busca resolver el desafío de gestionar eficazmente la reputación online. Este enfoque ha permitido lanzar una plataforma que complementa los sistemas existentes en el mercado.

Entre los principales clientes de Trustars se encuentran sectores donde la reputación digital influye de manera crucial en las decisiones de compra, tales como:

Restaurantes y cadenas de gastronomía

Inmobiliarias

Constructoras y desarrolladoras

Hoteles y empresas de turismo

Retail y franquicias

Servicios profesionales (salud, estética, automotriz)

“Aunque comenzamos en Argentina, ya estamos colaborando con empresas en mercados como Brasil y España, ya que el producto está diseñado para escalar globalmente”, añade Lavorato.

Gastón Lavorato y el equipo fundador de Trustars

Modelo de Negocio de Trustars

La plataforma ofrece tres planes flexibles, cada uno destinado a mejorar la reputación online de los comercios:

Plan Básico: Ideal para una sucursal, a un costo de u$s49 mensuales.

Ideal para una sucursal, a un costo de u$s49 mensuales. Plan Pro: Para hasta tres sucursales, disponible por u$s149 al mes.

Para hasta tres sucursales, disponible por u$s149 al mes. Plan Star: Dedicado a hasta cinco sucursales, a un valor de u$s299 mensuales.

El uso de inteligencia artificial es el centro del producto, permitiendo generar respuestas automáticas personalizadas a las reseñas y detectar patrones en el feedback de los clientes. “La IA no solo identifica riesgos reputacionales antes de que se agraven, sino que también organiza y prioriza críticas según su impacto, sugiriendo mejoras basadas en datos concretos”, explica Lavorato.

A diferencia de otras plataformas que solo recopilan reseñas, Trustars añade un layer de inteligencia a esos datos, destacándose por:

Centralización de todas las reseñas en un único lugar.

Automatización de respuestas con el tono y contexto adecuados.

Conversión de feedback en insights prácticos.

Mejora del rating en diversas plataformas.

“La mayor equivocación que cometen las empresas respecto a las reseñas es considerarlas una preocupación secundaria, respondiendo solo a quejas específicas sin implementar una estrategia clara”, señala el fundador.

Perspectivas Futuras para Trustars

A pesar de no haber recibido financiamiento externo hasta ahora, los fundadores de Trustars están en proceso de asegurar nuevas inversiones estratégicas que permitirán una expansión comercial más amplia.

Trustars impulsa su desarrollo bajo la tutela de Baghead Labs, expertos en automatización y productos digitales.

“Con una inversión inicial de solo u$s5.000, proyectamos generar una facturación anual de u$s200.000 en el primer año, y duplicarla en los años siguientes, alcanzando más de 1.500 cuentas activas”, aseguran los fundadores.

Además, están trabajando en nuevas funciones que incorporarán más herramientas de inteligencia artificial, como:

Gamificación

Mayor automatización

Integraciones con otros sistemas

Nuevos canales de atención

“Nuestro objetivo es establecer a Trustars como una herramienta esencial para cualquier empresa que reconozca la reputación online como un activo valioso”, destacan desde la startup.

Simultáneamente, han abierto una nueva fase de expansión comercial, buscando socios, agentes y consultoras independientes con un modelo de comisiones recurrentes para quienes se sumen a esta primera etapa.