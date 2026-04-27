Comodoro da sus primeros pasos hacia un gran sueño

La Selección Femenina de Futsal de Comodoro Rivadavia: Un Torneo que Promete Muy Poco
Con un intenso entrenamiento como telón de fondo, la Selección femenina de Comodoro se prepara para brillar en el Campeonato Argentino de futsal de mayores, que arranca este lunes en el gimnasio Municipal 3.
Este campeonato, que genera gran expectativa en la comunidad, marca el regreso de la competencia nacional a Comodoro tras 11 años. Las jugadoras se encuentran motivadas para luchar por el título, armadas con una sólida preparación y el respaldo del público local.
Preparativos Sin Precedentes
La preparación del equipo ha sido extensa, comenzando desde enero con un enfoque integral que incluyó trabajo físico, psicológico y coordinado. Este modelo busca maximizar el rendimiento y la cohesión grupal de las jugadoras.
Un Plantel con Potencial
Comodoro cuenta con un plantel que combina experiencia y juventud. La capitana, Tatiana Colisnechenco, lidera un equipo que incluye a figuras destacadas como Ariana Díaz, quien ha representado a la selección nacional, y Rocío Trautman, una portera confiable con trayectoria en competiciones de alto nivel. Además, la reciente incorporación de Araceli Curruhuinca y la promesa de Tiziana Cancino, una jugadora en ascenso con experiencia internacional, enriquecen aún más al conjunto.
Mendoza, el Rival a Derrotar
En el ámbito del futsal femenino, Mendoza se presenta como el gran favorito del torneo, ostentando nueve títulos nacionales. Sin embargo, Comodoro se dispone a aprovechar su localía y la preparación meticulosa para dar la sorpresa y convertirse en contendiente de este dominio.
Conformación del Equipo
El equipo de Comodoro está compuesto por: Rocío Trautman, Florencia Agell, Yanina Moya, Morena Jiménez, Nahiara Andrade, Guadalupe Soto, Tatiana Colisnechenco, Sofía Galván, Ariana Díaz, Araceli Curruhuinca, Mía Delgado, Agostina Cárcamo, Micaela Díaz, Silvana Fuentes y Tiziana Cancino. Entrenador: Víctor Provoste.
Resultados Previos de Comodoro
Paraná 2023: Tercer puesto tras vencer a Corrientes Capital.
Posadas 2024: Subcampeonato, cayendo en la final ante Mendoza.
Mendoza 2025: Cuarta ubicación después de perder en semifinales contra Mendoza.
Detalles del Torneo
El campeonato se dividirá en grupos, donde Comodoro Rivadavia comparte el Grupo B con Tucumán, Mar Chiquita y Sarmiento.
Calendario de Partidos
Lunes 27
Grupo C: 14:00 Formosa – Esquel, 15:30 Paraná – Caleta Olivia.
Grupo A: 17:00 Perito Moreno – Corrientes Capital, 18:30 Mendoza – Pico Truncado.
Grupo B: 20:00 Tucumán – Mar Chiquita, 21:30 Comodoro Rivadavia – Sarmiento.
Martes 28
Grupo C: 14:00 Paraná – Esquel, 15:30 Formosa – Caleta Olivia.
Grupo A: 17:00 Perito Moreno – Pico Truncado, 18:30 Mendoza – Corrientes Capital.
Grupo B: 20:00 Tucumán – Sarmiento, 21:30 Comodoro Rivadavia – Mar Chiquita.
Miércoles 29
Grupo C: 14:00 Paraná – Formosa, 15:30 Caleta Olivia – Esquel.
Grupo A: 17:00 Pico Truncado – Corrientes Capital, 18:30 Mendoza – Perito Moreno.
Grupo B: 20:00 Mar Chiquita – Sarmiento, 21:30 Tucumán – Comodoro Rivadavia.