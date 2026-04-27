Australia Sure to Face Hotter, Más Seco Invierno con el Posible El Niño, Advierte BoM

Las previsiones climáticas para los próximos meses indican que amplias regiones del sureste australiano se verán afectadas por condiciones más cálidas y secas, todo a raíz del posible desarrollo del fenómeno El Niño en el Océano Pacífico.

Pronósticos de Sequía en Queensland y Nueva Gales del Sur

Se espera que gran parte de Queensland y Nueva Gales del Sur experimente una disminución significativa de lluvias durante mayo, junio y julio. A su vez, casi todo el país podría enfrentar temperaturas máximas por encima de lo habitual.

El Niño: ¿Qué Significa para Australia?

La Organización Meteorológica Mundial ha señalado recientemente que la probabilidad de un evento de El Niño está en aumento. Este fenómeno, conocido por provocar condiciones más cálidas y secas en la costa este de Australia, podría ser un factor determinante en las predicciones de sequía.

Impactos Globales

Los eventos de El Niño también tienden a elevar las temperaturas globales. Expertos climáticos advierten que un fenómeno de este tipo podría contribuir a romper récords de calor en 2027.

Características del Fenómeno

Este fenómeno se caracteriza por aguas oceánicas más cálidas en el Pacífico tropical y un debilitamiento o inversión de los vientos alisios, factores que pueden limitar la lluvia en el este australiano.

Predicciones Meteorológicas en Debate

A pesar de la creciente evidencia en ciertos modelos, aún existe desacuerdo sobre la intensidad y el impacto de El Niño en las precipitaciones australianas. La Oficina de Meteorología anticipa que las temperaturas de la superficie del mar se alinearán con un evento de El Niño hacia julio.

Condiciones Previstas en Otras Regiones

Si bien las condiciones más secas están previstas principalmente para Nueva Gales del Sur y Queensland, otras áreas como el norte y oeste de Victoria, el sur de Australia del Sur y el suroeste de Australia Occidental también podrían enfrentar sequías.

Influencia del Océano Índico

La Oficina de Meteorología también está atenta a las condiciones en el Océano Índico, ya que algunos modelos sugieren que las temperaturas oceánicas al noroeste de Australia podrían enfriarse. Esto también podría reducir las posibilidades de lluvia en el continente.

Opiniones de Expertos

La climatóloga Caitlin Minney expresó que la previsión de un El Niño en desarrollo es uno de los factores detrás del pronóstico seco. «De mayo a julio, el nivel de lluvia probablemente estará por debajo del promedio en gran parte del este de Australia», afirmó.

Por su parte, el Dr. Peter van Rensch, científico climático de la Universidad de Monash, indicó que el impacto de El Niño sobre las lluvias en Australia ha sido históricamente más pronunciado en junio, julio, octubre y noviembre.

Repercusiones de un «Super El Niño»

Aunque se ha mencionado la posibilidad de un «super El Niño», la Oficina advirtió que los pronósticos en esta época del año suelen ser menos fiables. La fortaleza del fenómeno no siempre se traduce en un impacto fuerte sobre las lluvias australianas.

Perspectivas Futuras

Las proyecciones actuales sugieren que la parte sur y este de Australia podría enfrentar temperaturas inusualmente altas de mayo a julio. «La señal del cambio climático es evidente en nuestras previsiones de temperatura», concluyó Minney.