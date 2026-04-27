Líder ultraderechista británico visita Argentina para reafirmar que Malvinas son ‘innegociables’

Javier Milei y Nigel Farage: Anuncio Controversial sobre las Malvinas

La reciente declaración de Nigel Farage sobre las Islas Malvinas ha puesto en jaque la relación diplomática entre Argentina y Reino Unido en un contexto tenso y cargado de emociones.

La visita de Javier Milei al Reino Unido se torna incierta, tras las explosivas afirmaciones del político británico Nigel Farage, quien anunció su intención de viajar a Buenos Aires para recordarle al presidente argentino que la soberanía sobre las Islas Malvinas «no es negociable».

Un Enfrentamiento Diplomático

Las palabras de Farage resuenan con fuerza en un clima ya delicado. Su comentario se suma a la controversia desatada por la revelación de un comunicado interno del Pentágono que sugiere que el ex presidente Donald Trump podría reconsiderar la postura estadounidense sobre la soberanía de las Malvinas, en represalia por la negativa del primer ministro laborista Keir Starmer de unirse a su guerra contra Irán.

Contexto Histórico

Históricamente, Estados Unidos ha mantenido una posición neutral respecto a las Malvinas, aunque durante la guerra de 1982 dio apoyo militar a Reino Unido. Esta reciente situación, sin embargo, ha provocado una ola de reacciones desde ambos lados del Atlántico, intensificando el debate en Argentina y en las islas disputadas.

Reacción en Argentina

Desde que se conocieron las declaraciones de Farage, tanto el presidente Milei como el canciller Pablo Quirno han adoptado un discurso nacionalista en toda regla. La respuesta de Milei ha sido rápida, con sus seguidores en redes sociales clamando por la reivindicación de la soberanía sobre las Malvinas, similar a la postura del kirchnerismo en el pasado.

El Viaje Imaginado

Farage, figura cercana a Milei, indicó que tiene planes de visitar Buenos Aires en septiembre de 2026. Afirmó que su intención es establecer relaciones amistosas, aunque dejando en claro que la soberanía de las islas no será un tema de discusión.

El Desafío de la Extracción de Petróleo

Además de la disputa territorial, un reto crucial para el gobierno argentino será hacer frente a la explotación petrolera proyectada para 2028 por la empresa israelí Navitas, en sociedad con la británica Rockhopper. Muchos analistas advierten que esta situación podría escalar y tensar aún más las relaciones internacionales.

Opciones Legales en el Horizonte

Aunque el gobierno argentino podría intentar replicar la exitosa estrategia de recuperación de la Fragata Libertad, los analistas creen que las implicaciones son diferentes. El pasado caso se centró en la inmunidad soberana de los buques de guerra, mientras que la cuestión del petróleo podría llegar a instancias internacionales de resolución de conflictos.

Presión Política en el Reino Unido

La presión política en Reino Unido también es significativa. Con líderes de varios partidos exigiendo explicaciones al rey Carlos III en su visita a Trump, Milei enfrenta una creciente dificultad para llevar a cabo su esperado viaje a Londres.

Un Futuro Incierto