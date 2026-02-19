Conversaciones Ucrania-EE. UU.-Rusia: Avances en lo militar, pero solo diálogo político

Las conversaciones entre Ucrania y Rusia en Ginebra marcaron un avance significativo, aunque con importantes desafíos aún por superar. La diplomacia, liderada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, giró en torno a dos ejes cruciales: el militar y el político.

Tras casi dos horas de diálogo, Zelenskyy destacó que ambos lados han mostrado disposición constructiva en el ámbito militar. Este es un primer paso hacia un posible alto al fuego y la paz, con la participación de supervisores estadounidenses.

Avances en la Línea Militar

En declaraciones posteriores a la reunión, Zelenskyy aseguró que la delegación ucraniana ha logrado consensos en los aspectos militares, lo que podría conducir a una monitorización efectiva de un alto el fuego. Sin embargo, también señaló que la colaboración dependerá de la voluntad política de ambas partes.

Retos en el Ámbito Político

El camino político es más complicado, reveló Zelenskyy, con temas delicados en la agenda, como las regiones de Ucrania ocupadas temporalmente por Rusia y la situación de la Planta Nuclear de Zaporizhzhia. A pesar de la conversación, las diferencias de posición son evidentes y los debates sobre cómo proceder han sido arduos.

La Referencia a la Ocupación Rusa

Las demandas rusas, que incluyen la retirada de las fuerzas ucranianas del Donbás, continúan siendo un punto de fricción. Kyiv sostiene que congelar las posiciones actuales es la opción más sensata para un alto el fuego en esta fase. A su vez, propuestas de asociados internacionales, como la creación de una zona económica libre en la región oriental, no han contado con el apoyo sólido de ninguna de las partes.

Repercusiones Internacionales en el Diálogo

La presencia de oficiales provenientes de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia en las negociaciones destaca la relevancia de la participación europea en el proceso. Zelenskyy subrayó que la involucración de estos actores es esencial para cualquier acuerdo final, esperando dialogar con ellos una vez que la delegación de Kyiv regrese con una evaluación exhaustiva de los avances en Ginebra.

Valoraciones de los Negociadores

El negociador ruso, Vladimir Medinsky, caracterizó las charlas como «difíciles pero prácticas», reflejando la complejidad de las posiciones y la tenacidad de las exigencias que ha presentado Rusia desde el inicio del conflicto.