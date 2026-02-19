Descubre el Año de un Auto a Través de su Patente

¿Estás por comprar un auto usado y te preguntas qué año es realmente? En este artículo, descubrirás cómo la patente puede ayudarte a estimar la antigüedad del vehículo y evitar sorpresas desagradables al momento de la compra.

Cómo Funciona el Sistema de Patentes en Argentina

En Argentina, la patente no revela directamente el año de fabricación de un auto, pero permite hacer una aproximación al año de patentamiento, que es el momento en que se registró el vehículo por primera vez.

Un Breve Resumen de la Evolución del Sistema

Desde 1995 hasta 2016, se utilizó un formato de tres letras y tres números (AAA 000). Con la llegada del sistema Mercosur, se implementó el nuevo esquema de dos letras, tres números y dos letras (AB 123 CD). Este sistema es correlativo, lo que implica que las combinaciones de letras y números avanzan de forma secuencial.

Detalles del Sistema Mercosur: Lo Que Debés Saber

Desde su implementación en 2016, el sistema Mercosur comenzó con la serie AA, según la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA). Es importante tener en cuenta que no existe una tabla oficial que relacione cada bloque de letras con un año específico; su asignación depende del ritmo de patentamientos, que puede variar por circunstancias económicas.

Reconociendo la Progresión de las Patentes

Las combinaciones de letras de la patente ofrecen una indicación general sobre la fecha de patentamiento. Cuanto más avanzada sea la combinación alfabética, es más probable que el vehículo sea reciente. Sin embargo, hay que recordar que esto indica el momento de inscripción, no el año modelo exacto del auto.

Año de Fabricación vs. Año de Patentamiento: Claves para No Confundirse

Es fundamental distinguir entre el año de fabricación y el año de patentamiento. El primero se refiere al año en que el automóvil salió de la fábrica, mientras que el segundo se refiere al momento en que fue registrado en el sistema. Un vehículo puede ser fabricado a finales de un año y registrarse meses después, lo que a veces confunde a los compradores.

¿Es Útil Verificar la Patente al Comprar un Auto Usado?

Definitivamente, la patente puede servir como una herramienta inicial para detectar irregularidades. Si un vendedor asegura que su auto es de un modelo reciente y la patente es de las primeras series del sistema Mercosur, es recomendable solicitar documentación adicional.

Documentación Fundamental para Confirmar la Edad del Vehículo

Para una validación definitiva, es crucial revisar:

– Título del automotor.

– Cédula verde.

– Informe de dominio del Registro.

Mientras que la patente ofrece una indicación, estos documentos son los que realmente garantizan la autenticidad de la información del vehículo.