Yanina Lojo: “El 70% de los dólares que Argentina importa se destina a producción e inversión”

En una reciente entrevista, la especialista en Comercio Exterior, Yanina Lojo, analizó el panorama actual de las importaciones en Argentina y su impacto en la economía, desafiando mitos sobre un supuesto aumento desmedido en este sector.

Aclarando el Debate sobre las Importaciones

En una charla con Canal E, Lojo subrayó que, a pesar de las preocupaciones, “en 2025 no hubo un boom de importaciones en Argentina”. Actualmente, nuestros niveles de importación están muy por debajo de los récords, como los 80.000 millones de dólares alcanzados en 2022, un año marcado por el aumento en la demanda de energía.

Contexto Comparativo: Importaciones en Años Pasados

Si analizamos un año más representativo, 2017 se destaca como un periodo de intensa importación, gracias al crecimiento económico y un favorable acceso al crédito. Este contraste permite visualizar el contexto actual de manera más precisa.

Composición de las Importaciones: Un Enfoque Productivo

Lojo aclaró que no se observa un desbordamiento en productos de consumo. En cambio, los bienes intermedios representan el 30% de las importaciones totales, mientras que las piezas y accesorios abarcan un 19%, y los bienes de capital casi un 20%. “Siete de cada diez dólares que ingresan al país están destinados a producir o invertir, no al consumo final”, afirmó.

Desafíos de la Apertura Comercial y la Competitividad

En el marco de la discusión sobre la apertura comercial, Lojo enfatizó que Argentina es uno de los países más cerrados de la región en términos de importaciones respecto al PBI. Complicado por la competencia con economías como la china, el desafío reside en revivir la actividad microeconómica. “La reactivación económica impulsará un aumento en las importaciones”, advirtió, lo que subraya la necesidad de fortalecer el sector exportador para mantener el equilibrio.

La Crisis Industrial y Soluciones Frente a la Competencia Desleal

Respecto a la reciente crisis industrial, Lojo expresó su preocupación por las 900 familias afectadas. No obstante, argumentó que la apertura comercial es solo una parte del entramado. La agenda debería centrarse en resolver problemas estructurales y “el alto costo argentino”. En este contexto, sugirió que, para competir con Asia, “quizás necesitemos un enfoque basado en el valor, no solo en el precio”.

Mirando hacia el Futuro: Expectativas para 2026

Finalmente, Lojo destacó que la comparación entre 2025 y 2026 será fundamental para evaluar el impacto real del nuevo marco comercial, sugiriendo que las reglas más claras podrían ofrecer un panorama más optimista para la economía argentina.