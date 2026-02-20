Convicto en fuga: salió con permiso de comisaría en Trelew y no regresó

Un suceso alarmante tuvo lugar el domingo pasado cuando Franco Alí González, un individuo con un largo historial delictivo, logró evadirse de la comisaría de Trelew, dejando a las autoridades en busca de su paradero.

Franco Alí González, quien estaba detenido por varios robos y otros delitos graves, había recibido una “salida transitoria” para regresar a su hogar. Sin embargo, no cumplió con su regreso a la seccional Primera, lo que activó la alarma en las fuerzas de seguridad. Transcurrieron más de 30 minutos de la hora acordada y, tras comprobar que no volvió, la policía se dirigió a su domicilio.

Los familiares de González aseguraron que estuvo en su casa, pero creían que se dirigiría de nuevo a la comisaría. La situación tomó por sorpresa tanto a la policía como a la comunidad, ya que el hecho fue mantenido en secreto por la fuerza policial hasta ahora.

Un Delincuente Peligroso

González, un hombre de alrededor de 40 años, tiene un extenso historial delictivo que incluye asaltos a mano armada y un homicidio. Actualmente, se encuentra implicado en un caso que se desarrolla en Comodoro Rivadavia, lo que añade gravedad a su situación.

La Búsqueda Continúa

Desde la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia se ha emitido una orden de captura. Se esperaba que González regresara a la comisaría a las 16 horas del domingo, pero hasta el momento su ubicación sigue siendo un misterio para las autoridades.

La fuga de este delincuente preocupa a la comunidad y refuerza la necesidad de medidas más estrictas en el control de salidas transitorias para individuos con antecedentes delictivos significativos.