Trump defiende aranceles en su visita a Georgia antes de las midterms

En un enérgico discurso en una planta de procesamiento de acero en Georgia, Donald Trump reafirmó su apoyo a los aranceles, asegurando que son una herramienta esencial para la fabricación estadounidense y el bienestar económico del país.

Durante su discurso en la empresa Coosa Steel Corporation, Trump afirmó que “los aranceles son mi palabra favorita en el diccionario”, y advirtió que sin ellos, EE. UU. enfrentaría serias dificultades económicas. Sus comentarios llegan mientras espera la decisión de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de su política comercial, un tema que atribuyó a factores externos, como “personas orientadas hacia China y partidarios canadienses”.

Un Llamado a la Acción en un Estado Clave

La visita de Trump a Georgia, un estado crucial en las elecciones de medio término, tuvo como propósito principal promover su visión económica frente a números de aprobación en declive. Sin embargo, gran parte de su discurso se centró en sus repetidas alegaciones de fraude electoral, un tema que sigue generando controversia.

Criticas a la Legislación Electoral

Trump expresó su descontento con la negativa de los demócratas a respaldar la Save America Act, que busca implementar restricciones en la votación por correo, exigir identificación con foto y comprobar la ciudadanía al momento de registrarse. Aseguró que esta resistencia se debe al deseo de los demócratas de manipular el sistema electoral, afirmando que “no quieren darnos la identificación electoral porque quieren hacer trampa”.

El expresidente también cuestionó el uso de boletas por correo, sugiriendo que solo deberían ser permitidas para militares y personas enfermas o ausentes. “Con las boletas por correo, hacen trampa”, afirmó, a pesar de que los datos indican que el fraude en este sistema es excepcionalmente raro.

Repercusiones de un Caso Legal

Trump también comentó sobre el caso que surgió tras un operativo del FBI relacionado con la recuperación de material electoral de 2020, señalando que la lucha por devolver las boletas al control del condado de Fulton era sospechosa. Sostuvo que esto prueba la culpabilidad de los demócratas, diciendo: “Ellos hicieron trampa como perros”.

La Influencia en la Campaña Electoral

El evento también tenía como objetivo respaldar a Clay Fuller, aspirante a fiscal del distrito de Georgia. Trump elogió a Fuller, quien destacó las políticas económicas del expresidente, y hizo un llamado a la unidad en un campo de candidatos que cuenta con 18 postulantes.

La conducta de los demócratas fue criticada por el presidente del Comité Nacional Demócrata, quien subrayó que, debido a políticas impulsadas por Trump, millones de georgianos enfrentarán aumentos significativos en sus costos de salud este año. Trump, por su parte, defendió su administración asegurando que estaba reduciendo los precios de los medicamentos y reorientando subsidios.

Controversias y Respuestas Internacionales

En el transcurso de su discurso, Trump reafirmó haber llegado a un acuerdo con el primer ministro francés Emmanuel Macron sobre el aumento de precios de medicamentos, una afirmación que Macron desmintió en la red social X, aclarando que los precios son regulados por el sistema de seguridad social en Francia.