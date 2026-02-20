viernes, febrero 20, 2026
Resultados de la Quiniela: Números Ganadores del Jueves 19 de Febrero

¡Entérate de los Números Ganadores de la Quiniela del 19 de Febrero!

La Quiniela es el juego de azar más entrañable en Argentina y cada día millones de jugadores intentan probar suerte. ¿Te perdiste el último sorteo? Aquí están los números que marcaron la jornada.

Resultados de la Quiniela Previa Ciudad

Ganador principal: 4802 – El niño

Los primeros 20 números sorteados son:

  1. 4802
  2. 5193
  3. 2241
  4. 0956
  5. 7734
  6. 1029
  7. 6588
  8. 3412
  9. 9005
  10. 8371
  11. 1422
  12. 5567
  13. 2890
  14. 4431
  15. 0128
  16. 6674
  17. 3950
  18. 7215
  19. 1843
  20. 5096

Resultados de la Quiniela Previa Provincia

Ganador principal: 1567 – Mordida

Los primeros 20 números sorteados son:

  1. 1567
  2. 8823
  3. 4012
  4. 3390
  5. 6745
  6. 0211
  7. 5589
  8. 9134
  9. 2678
  10. 7401
  11. 4956
  12. 1230
  13. 3877
  14. 5042
  15. 8913
  16. 2109
  17. 6354
  18. 0782
  19. 4461
  20. 9225

Resultados de la Quiniela Primera Ciudad

Ganador principal: 9344 – La cárcel

Los primeros 20 números sorteados son:

  1. 9344
  2. 0512
  3. 6678
  4. 2341
  5. 8190
  6. 4723
  7. 1056
  8. 5987
  9. 3209
  10. 7445
  11. 1892
  12. 5321
  13. 9004
  14. 6137
  15. 2785
  16. 4460
  17. 0219
  18. 8534
  19. 3762
  20. 5911

Resultados de la Quiniela Primera Provincia

Ganador principal: 2018 – La sangre

Los primeros 20 números sorteados son:

  1. 2018
  2. 7743
  3. 1209
  4. 5562
  5. 9034
  6. 3481
  7. 6125
  8. 0977
  9. 4310
  10. 8256
  11. 2649
  12. 5032
  13. 7811
  14. 1490
  15. 3324
  16. 6785
  17. 9103
  18. 4558
  19. 0237
  20. 8694

Resultados de la Quiniela Matutina Ciudad

Ganador principal: 6271 – Excrementos

Los primeros 20 números sorteados son:

  1. 6271
  2. 1104
  3. 4532
  4. 9876
  5. 2310
  6. 7459
  7. 0123
  8. 5684
  9. 3391
  10. 8045
  11. 2750
  12. 6934
  13. 1482
  14. 5207
  15. 0031
  16. 4826
  17. 9573
  18. 7619
  19. 3145
  20. 8290

Resultados de la Quiniela Matutina Provincia

Ganador principal: 0538 – Aceite

Los primeros 20 números sorteados son:

  1. 0538
  2. 6712
  3. 9945
  4. 2103
  5. 4487
  6. 8321
  7. 1560
  8. 5094
  9. 3278
  10. 7611
  11. 1923
  12. 5406
  13. 0874
  14. 6235
  15. 4119
  16. 8752
  17. 2390
  18. 9047
  19. 3681
  20. 7524

Resultados de la Quiniela Vespertina Ciudad

Ganador principal: 8715 – Niña bonita

Los primeros 20 números sorteados son:

  1. 8715
  2. 3340
  3. 0921
  4. 6587
  5. 1123
  6. 4709
  7. 9234
  8. 5012
  9. 2675
  10. 7844
  11. 4106
  12. 1953
  13. 0382
  14. 5561
  15. 9028
  16. 2470
  17. 6835
  18. 3194
  19. 7752
  20. 8401

Resultados de la Quiniela Vespertina Provincia

Ganador principal: 4422 – El loco

Los primeros 20 números sorteados son:

  1. 4422
  2. 0915
  3. 7734
  4. 2108
  5. 5690
  6. 8341
  7. 1256
  8. 6077
  9. 3482
  10. 9523
  11. 2640
  12. 5131
  13. 7894
  14. 1005
  15. 3319
  16. 6758
  17. 9212
  18. 4563
  19. 0827
  20. 8946

Resultados de la Quiniela Nocturna Ciudad

Ganador principal: 3192 – El médico

Los primeros 20 números sorteados son:

  1. 3192
  2. 8845
  3. 0127
  4. 5531
  5. 9064
  6. 2278
  7. 4410
  8. 6933
  9. 1256
  10. 7802
  11. 4391
  12. 0765
  13. 5120
  14. 9487
  15. 3642
  16. 6019
  17. 2354
  18. 8703
  19. 1528
  20. 7941

Números por Provincia del Día

Córdoba: 5521 (Nocturno) | Santa Fe: 0943 (Nocturno) | Entre Ríos: 7610 (Nocturno)

Guía para Jugar a la Quiniela

El juego consiste en seleccionar un monto monetario y apostar a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los jugadores pueden participar en diversos sorteos que se celebran a lo largo del día.

Horarios de los Sorteos

Los sorteos se realizan de lunes a sábado y se dividen en cinco categorías:

La Previa: 10:15 hs.

La Primera: 12:00 hs.

La Matutina: 15:00 hs.

La Vespertina: 18:00 hs.

La Nocturna: 21:00 hs.

sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
