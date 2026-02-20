Resultados de la Quiniela: Números Ganadores del Jueves 19 de Febrero

¡Entérate de los Números Ganadores de la Quiniela del 19 de Febrero!
La Quiniela es el juego de azar más entrañable en Argentina y cada día millones de jugadores intentan probar suerte. ¿Te perdiste el último sorteo? Aquí están los números que marcaron la jornada.
Resultados de la Quiniela Previa Ciudad
Ganador principal: 4802 – El niño
Los primeros 20 números sorteados son:
- 4802
- 5193
- 2241
- 0956
- 7734
- 1029
- 6588
- 3412
- 9005
- 8371
- 1422
- 5567
- 2890
- 4431
- 0128
- 6674
- 3950
- 7215
- 1843
- 5096
Resultados de la Quiniela Previa Provincia
Ganador principal: 1567 – Mordida
Los primeros 20 números sorteados son:
- 1567
- 8823
- 4012
- 3390
- 6745
- 0211
- 5589
- 9134
- 2678
- 7401
- 4956
- 1230
- 3877
- 5042
- 8913
- 2109
- 6354
- 0782
- 4461
- 9225
Resultados de la Quiniela Primera Ciudad
Ganador principal: 9344 – La cárcel
Los primeros 20 números sorteados son:
- 9344
- 0512
- 6678
- 2341
- 8190
- 4723
- 1056
- 5987
- 3209
- 7445
- 1892
- 5321
- 9004
- 6137
- 2785
- 4460
- 0219
- 8534
- 3762
- 5911
Resultados de la Quiniela Primera Provincia
Ganador principal: 2018 – La sangre
Los primeros 20 números sorteados son:
- 2018
- 7743
- 1209
- 5562
- 9034
- 3481
- 6125
- 0977
- 4310
- 8256
- 2649
- 5032
- 7811
- 1490
- 3324
- 6785
- 9103
- 4558
- 0237
- 8694
Resultados de la Quiniela Matutina Ciudad
Ganador principal: 6271 – Excrementos
Los primeros 20 números sorteados son:
- 6271
- 1104
- 4532
- 9876
- 2310
- 7459
- 0123
- 5684
- 3391
- 8045
- 2750
- 6934
- 1482
- 5207
- 0031
- 4826
- 9573
- 7619
- 3145
- 8290
Resultados de la Quiniela Matutina Provincia
Ganador principal: 0538 – Aceite
Los primeros 20 números sorteados son:
- 0538
- 6712
- 9945
- 2103
- 4487
- 8321
- 1560
- 5094
- 3278
- 7611
- 1923
- 5406
- 0874
- 6235
- 4119
- 8752
- 2390
- 9047
- 3681
- 7524
Resultados de la Quiniela Vespertina Ciudad
Ganador principal: 8715 – Niña bonita
Los primeros 20 números sorteados son:
- 8715
- 3340
- 0921
- 6587
- 1123
- 4709
- 9234
- 5012
- 2675
- 7844
- 4106
- 1953
- 0382
- 5561
- 9028
- 2470
- 6835
- 3194
- 7752
- 8401
Resultados de la Quiniela Vespertina Provincia
Ganador principal: 4422 – El loco
Los primeros 20 números sorteados son:
- 4422
- 0915
- 7734
- 2108
- 5690
- 8341
- 1256
- 6077
- 3482
- 9523
- 2640
- 5131
- 7894
- 1005
- 3319
- 6758
- 9212
- 4563
- 0827
- 8946
Resultados de la Quiniela Nocturna Ciudad
Ganador principal: 3192 – El médico
Los primeros 20 números sorteados son:
- 3192
- 8845
- 0127
- 5531
- 9064
- 2278
- 4410
- 6933
- 1256
- 7802
- 4391
- 0765
- 5120
- 9487
- 3642
- 6019
- 2354
- 8703
- 1528
- 7941
Números por Provincia del Día
Córdoba: 5521 (Nocturno) | Santa Fe: 0943 (Nocturno) | Entre Ríos: 7610 (Nocturno)
Guía para Jugar a la Quiniela
El juego consiste en seleccionar un monto monetario y apostar a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los jugadores pueden participar en diversos sorteos que se celebran a lo largo del día.
Horarios de los Sorteos
Los sorteos se realizan de lunes a sábado y se dividen en cinco categorías:
La Previa: 10:15 hs.
La Primera: 12:00 hs.
La Matutina: 15:00 hs.
La Vespertina: 18:00 hs.
La Nocturna: 21:00 hs.