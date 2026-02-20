Resultados de la Quiniela: Números Ganadores del Jueves 19 de Febrero

La Quiniela es el juego de azar más entrañable en Argentina y cada día millones de jugadores intentan probar suerte. ¿Te perdiste el último sorteo? Aquí están los números que marcaron la jornada.

Resultados de la Quiniela Previa Ciudad

Ganador principal: 4802 – El niño

Los primeros 20 números sorteados son:

4802 5193 2241 0956 7734 1029 6588 3412 9005 8371 1422 5567 2890 4431 0128 6674 3950 7215 1843 5096

Resultados de la Quiniela Previa Provincia

Ganador principal: 1567 – Mordida

Los primeros 20 números sorteados son:

1567 8823 4012 3390 6745 0211 5589 9134 2678 7401 4956 1230 3877 5042 8913 2109 6354 0782 4461 9225

Resultados de la Quiniela Primera Ciudad

Ganador principal: 9344 – La cárcel

Los primeros 20 números sorteados son:

9344 0512 6678 2341 8190 4723 1056 5987 3209 7445 1892 5321 9004 6137 2785 4460 0219 8534 3762 5911

Resultados de la Quiniela Primera Provincia

Ganador principal: 2018 – La sangre

Los primeros 20 números sorteados son:

2018 7743 1209 5562 9034 3481 6125 0977 4310 8256 2649 5032 7811 1490 3324 6785 9103 4558 0237 8694

Resultados de la Quiniela Matutina Ciudad

Ganador principal: 6271 – Excrementos

Los primeros 20 números sorteados son:

6271 1104 4532 9876 2310 7459 0123 5684 3391 8045 2750 6934 1482 5207 0031 4826 9573 7619 3145 8290

Resultados de la Quiniela Matutina Provincia

Ganador principal: 0538 – Aceite

Los primeros 20 números sorteados son:

0538 6712 9945 2103 4487 8321 1560 5094 3278 7611 1923 5406 0874 6235 4119 8752 2390 9047 3681 7524

Resultados de la Quiniela Vespertina Ciudad

Ganador principal: 8715 – Niña bonita

Los primeros 20 números sorteados son:

8715 3340 0921 6587 1123 4709 9234 5012 2675 7844 4106 1953 0382 5561 9028 2470 6835 3194 7752 8401

Resultados de la Quiniela Vespertina Provincia

Ganador principal: 4422 – El loco

Los primeros 20 números sorteados son:

4422 0915 7734 2108 5690 8341 1256 6077 3482 9523 2640 5131 7894 1005 3319 6758 9212 4563 0827 8946

Resultados de la Quiniela Nocturna Ciudad

Ganador principal: 3192 – El médico

Los primeros 20 números sorteados son:

3192 8845 0127 5531 9064 2278 4410 6933 1256 7802 4391 0765 5120 9487 3642 6019 2354 8703 1528 7941

Números por Provincia del Día

Córdoba: 5521 (Nocturno) | Santa Fe: 0943 (Nocturno) | Entre Ríos: 7610 (Nocturno)

Guía para Jugar a la Quiniela

El juego consiste en seleccionar un monto monetario y apostar a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los jugadores pueden participar en diversos sorteos que se celebran a lo largo del día.

Horarios de los Sorteos

Los sorteos se realizan de lunes a sábado y se dividen en cinco categorías:

La Previa: 10:15 hs.

La Primera: 12:00 hs.

La Matutina: 15:00 hs.

La Vespertina: 18:00 hs.

La Nocturna: 21:00 hs.