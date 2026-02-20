La CNV Permite Invertir ‘Dólares del Colchón’ en el Mercado de Capitales

La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha implementado un cambio significativo que permite que los "dólares del colchón" ingresen formalmente al mercado de capitales. Esta medida busca potenciar la liquidez y fomentar la inversión de recursos previamente inactivos.

Detallando la Resolución 1108

La reciente Resolución 1108 establece que los ciudadanos que se inscriban en el Régimen de Declaración Jurada Simplificada para el Impuesto a las Ganancias podrán transferir esos dólares que actualmente se encuentran fuera del sistema financiero, ya sea hacia el mercado de capitales o hacia Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs).

Esta acción no solo busca formalizar los fondos, sino también incentivar su utilización, lo que sería clave para evitar que sigan «quietos» y, en consecuencia, impulsar el crecimiento económico del país.

Reacciones desde el Ministerio de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la nueva normativa, destacando su voluntad de que estos fondos contribuyan al desarrollo de distintas iniciativas. “Queremos que, similar a las sociedades de inversión, se generen fondos diversificados que financien pymes y proyectos de infraestructura”, expresó Caputo.

Además, enfatizó que un mercado de capitales sólido es esencial para canalizar ahorros hacia inversiones en la economía real, algo crucial para el crecimiento sostenido de Argentina.

Opciones de Inversión Disponibles

Los individuos interesados en invertir sus fondos pueden realizar diversas acciones:

Depósitos y Transferencias

Pueden optar por:

1. Depósitos en efectivo en cuentas de agentes de liquidación y compensación (ALyCs), involucrándose en la colocación de Fondos Comunes de Inversión (FCI).

2. Transferencias de valores negociables desde y hacia subcuentas registradas a su nombre o cotitularidad en los mismos agentes.

3. Transferencias de Activos Virtuales desde y hacia cuentas en PSAVs registrados en la CNV.

Es importante señalar que las cuentas que reciban estos dólares no deben provenir de jurisdicciones consideradas no cooperantes en términos de transparencia fiscal.

Enfoque de la Ley de Inocencia Fiscal

A finales de 2025, se aprobó la Ley de Inocencia Fiscal, que busca facilitar el blanqueo de dólares obtenidos en el mercado informal. Esta normativa incluye cambios en el Régimen Penal Tributario, Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial de la Nación.

Entre sus principales características, se encuentra el «Régimen Simplificado de Ganancias», que asegura a los contribuyentes una cobertura integral, sin necesidad de reportar variaciones patrimoniales ni controlar sus gastos, siempre que no excedan un tope patrimonial de $10.000 millones.