Milei en el Senado: Sesiones dobles y reformas clave en juego

En momentos decisivos para la administración de Javier Milei, el Senado argentino se alista para recibir dos intensas sesiones que podrían marcar un antes y un después en la planificación legislativa oficialista.

La actual Jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, junto a Karina Milei, está lista para impulsar un significativo paquete de leyes. El objetivo es llegar al 1 de marzo con triunfos contundentes que fortalezcan la agenda del gobierno.

Propuestas en la Mesa Política

Según fuentes cercanas, la agenda en el Senado incluye la discusión de la reforma laboral y otros importantes proyectos, con sesiones previstas para el próximo jueves 26 y viernes 27.

Lo que se votará el 26 de febrero

El primer día buscarán asegurar la media sanción de la readecuación de la Ley de Glaciares, además de la nominación de Fernando Iglesias como representante ante Bélgica y la Unión Europea, y la aprobación de la Ley Penal Juvenil, ya en dictamen.

Expectativas para el 27 de febrero

El día siguiente se enfocará en la ratificación de la reforma laboral, con la modificación de un artículo clave, y la aprobación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, que ha estado en el foco de debate reciente.

Estrategia de Sesión: Una Jugada Arriesgada

Realizar dos sesiones consecutivas es poco habitual, pero refleja el enfoque audaz de la administración libertaria. La idea es facilitar la exposición del Presidente el 1 de marzo, ante un panorama legislativo favorable.

Sesión Preparatoria del 24 de febrero

Como parte de esta intensa semana, también se llevará a cabo una sesión preparatoria el martes 24, donde se elegirán las autoridades de las cámaras, un paso fundamental para la organización legislativa.

Desafíos Previos a la Sesión Clave

Sin embargo, antes de que comience esta maratón legislativa, el oficialismo debe enfrentar la revisión en comisiones el viernes, para asegurarse de que la reforma laboral esté lista para su tratamiento.

Polémica en el Horizonte

La convocatoria a estas comisiones ha suscitado críticas y controversias, con la oposición advirtiendo sobre un apresuramiento que podría llevar a complicaciones legales en el futuro.