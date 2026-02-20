CNV Abre Puertas a Nuevas Inversiones en Capitales y Criptomonedas

La Comisión Nacional de Valores ha actualizado su normativa, permitiendo que los argentinos que guardan dólares «bajo el colchón» puedan invertir directamente, sin necesidad de una cuenta bancaria. Esta medida busca canalizar el ahorro informal hacia el mercado formal.

Revolución en el mercado de capitales argentino: La CNV ha implementado la Resolución General 1108, adaptando las reglas a la ley de inocencia fiscal. Esta nueva normativa permitirá que quienes tienen dólares fuera del sistema financiero local puedan invertir en cuentas de agentes de bolsa, fondos comunes de inversión y proveedores de servicios de activos virtuales.

Esto significa que el dinero que antes permanecía inactivo ahora podrá ser utilizado para acceder a bonos, instrumentos financieros y criptomonedas registradas.

Invertir sin Intermediarios

Con la nueva regulación, los inversores ya no necesitan transferir sus fondos a una cuenta bancaria personal. Según el economista Diego Fernández, «El depósito directo en cuentas de ALyCs o plataformas cripto ahora es una realidad».

Además, la normativa permite la transferencia de valores negociables entre subcuentas, facilitando la operativa de criptomonedas en proveedores registrados ante la CNV.

Los dólares que estaban «bajo el colchón» ahora pueden ser invertidos sin pasar por un banco.

La CNV aclara que las cuentas receptoras deben estar en jurisdicciones cooperantes y no ser consideradas de alto riesgo por entidades internacionales. Aunque no se requiere justificar la tenencia de dólares o criptoactivos, los agentes deberán cumplir con las normativas establecidas por la Unidad de Información Financiera para prevenir el lavado de dinero.

Apoyo del Gobierno a la Nueva Normativa

El ministro de Economía, Luis Caputo, ha respaldado este cambio, asegurando en un posteo que «Las ALyCs podrán captar ‘dólares del colchón’, promoviendo la creación de fondos de inversión». Esta medida no solo busca mejorar la liquidez del mercado, sino también facilitar el financiamiento de pymes y proyectos de infraestructura.

Caputo ha enfatizado que un mercado de capitales fuerte es esencial para canalizar el ahorro hacia inversiones en la economía real, crucial para el crecimiento sostenible del país.

Del Ahorro Informal a la Economía Formal

La ley de inocencia fiscal introduce un régimen de declaración de ganancias simplificado, con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones. Las personas que opten por este régimen no necesitan informar variaciones en su patrimonio, facilitando la formalización de aquellos dólares acumulados fuera del sistema tras años de restricciones monetarias e inflación.

Desde la CNV se resalta que incorporar estos fondos es clave para ampliar la liquidez local y fortalecer el financiamiento productivo, brindando una vía legal para que el efectivo guardado entre al mercado y se dirija hacia instrumentos financieros regulados en Argentina.