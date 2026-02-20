Petro a Hernán Penagos: ‘El pueblo marca la agenda electoral’

El presidente propone un cambio en la forma de actuar ante las próximas elecciones, sugiriendo que es vital evitar cualquier posibilidad de fraude en el proceso electoral.

El presidente Gustavo Petro se mostró crítico con las instrucciones del registrador Hernán Penagos sobre los formularios electorales – crédito Presidencia – Colprensa

El presidente Gustavo Petro ha manifestado su desacuerdo con las palabras de Hernán Penagos, el registrador nacional, quien aseguró que «nadie le indicará a la Registraduría cómo realizar las elecciones». Ante esto, Petro recordó que es la Constitución y no la voluntad de un individuo la que rige el proceso electoral.

Una democracia en juego

Petro enfatizó que «esto es una democracia», cuestionando abiertamente la gestión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, particularmente en relación con la logística de las próximas elecciones legislativas y presidenciales.

Críticas a la instrucción del registrador

El mandatario hizo un llamado a los jurados de votación para que marquen las casillas en blanco de los formularios E-14 con el objetivo de «evitar el fraude procesal», desacreditando la directriz del registrador Penagos sobre no marcar casillas sin votos.

Además, respondió a la advertencia de la Procuraduría General de la Nación sobre posibles sanciones a los jurados que ignoren las instrucciones del registrador. Petro instó a convocar a la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales del Ministerio del Interior.

Incidentes previos y la necesidad de garantías

El presidente expresó: «Ya hemos vivido fraudes en el pasado, y por eso debemos actuar con cautela. No se trata de fomentar el fraude, sino de desestimularlo». Aparentemente, esta petición surgió tras recibir a una misión europea que analizó la vulnerabilidad del sistema electoral actual.

Gustavo Petro solicitó que se convoque a la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales – crédito @petrogustavo/X

Transparencia y tecnología en el proceso electoral

Petro hizo hincapié en que se deben realizar auditorías al software electoral que se empleará, así como garantizar la integridad de las bases de datos. Observó que el manejo inadecuado del software electoral podría facilitar actos de corrupción.

En su mensaje, insistió que entre los problemas yace el hecho de que «el mismo que guarda los datos tiene acceso al software electoral, lo que representa un riesgo significativo». Aseguró que se requieren testigos electorales «bien preparados» para contrarrestar irregularidades en las mesas de votación.

Respuesta de Hernán Penagos

Por su parte, Hernán Penagos defiende que el procedimiento que implementa ha sido exitoso a lo largo de las últimas décadas y aclara que la Registraduría Nacional operará con autonomía, sin sujetos a presiones externas.

El registrador concluyó afirmando que la autoridad electoral está comprometida en establecer un calendario electoral claro, asegurando la transparencia y la integridad del proceso. En medio de este escenario, el presidente Petro continúa abogando por un sistema electoral más robusto y a prueba de posibles fraudes.