Asamblea Nacional de Venezuela aprueba ley de amnistía que permitirá la excarcelación de cientos de prisioneros

La reciente aprobación de una ley de amnistía en Venezuela promete la excarcelación de numerosos detenidos, aunque genera tensiones ante la exclusión de llamados «presos políticos».

Un Paso Hacia la Libertad

Este jueves, la Asamblea Nacional de Venezuela dio luz verde a una ley de amnistía que, tras intensas consultas con diversos sectores de la sociedad, busca liberar a cientos de presos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos critican su alcance limitado, alertando que muchos aún permanecerán tras las rejas.

Firmada por la Presidenta Encargada

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, rubricó la ley en un acto celebrado en la casa de gobierno, enfatizando la importancia del perdón en el proceso político del país.

Reacciones Divididas

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy, lamentó que la nación haya llegado a este punto crítico para buscar la reconciliación y la paz. El gobierno, por su parte, niega la existencia de presos políticos, argumentando que los detenidos cometieron delitos.

Entendiendo la Ley de Amnesty

La ley aprobada otorgará amnistía a quienes participaron en protestas y acciones violentas asociadas a eventos entre 2002 y 2025. Sin embargo, aquellos condenados por «rebelión militar» en 2019 están excluidos.

Carencias de la Normativa

El texto de 16 artículos no especifica delitos concretos que se beneficiarán de la amnistía, generando interrogantes. No contempla la devolución de bienes incautados ni revoca sanciones políticas. Aquellos fuera del país tendrán que designar abogados, pero deben presentarse en persona para ser escuchados.

Exclusiones y Limitaciones

El gobierno ha sido claro en que la ley no ofrece amnistía a condenados por violaciones de derechos humanos, narcotráfico o quienes participen en acciones violentas respaldadas por extranjeros. La ley también elimina órdenes de captura internacionales para quienes se acojan a la amnistía.

Aprobación Unánime en la Asamblea

A pesar de la mayoría oficialista, legisladores de la oposición apoyaron la ley, destacando avances hacia la reconciliación. Sin embargo, organizaciones como Foro Penal han criticado la falta de un enfoque integral que borre todos los cargos y limitaciones.

Huelgas de Hambre y Protestas Sociales

Frente a una comisaría en Caracas, familiares de detenidos mantienen un campamento, demandando la liberación de sus seres queridos. Esta protesta se intensificó tras promesas incumplidas de excarcelación, y las autoridades seguimos en la mira por sus técnicas represivas.