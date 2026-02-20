Paro General: Líneas de Colectivos Fuera de Servicio en CABA este Jueves 19 de Febrero

Un día sin transporte público se avecina en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se suma al paro general de 24 horas convocado por la CGT, afectando a miles de usuarios.

La UTA, que representa a los choferes de transporte urbano y suburbanos, ha anunciado su firme apoyo al paro general que se realizará este jueves 19 de febrero. La medida obligará a la paralización de colectiveros en toda la capital y el conurbano bonaerense, interrumpiendo principalmente la circulación de micros de corta, media y larga distancia.

Efectos Inmediatos en el Transporte Público

Desde la medianoche, los empleados de UTA están acatando la medida de fuerza, lo que ocasionará una notable reducción en el servicio de trenes, subtes y una gran cantidad de líneas de colectivos. Esta decisión es una respuesta contundente a la reforma laboral promovida por el Gobierno de Javier Milei.

Líneas de Colectivos Afectadas por el Paro

En el marco del paro, más de 60 líneas de colectivos han parado sus operaciones durante 24 horas. Esta acción es un claro reclamo contra la reciente reforma laboral del actual gobierno. Entre las líneas que no circularán se encuentran las siguientes:

1, 2, 4, 12, 15, 19, 22, 29, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 62, 64, 67, 68, 70, 71, 74, 85, 86, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 109, 110, 114, 119, 123, 124, 129, 132, 133, 140, 143, 145, 148, 153, 154, 159, 160, 166, 172, 174, 178, 179, 181, 184, 185, 193, 203, así como los servicios municipales de La Plata y varias líneas en la zona oeste.

Colectivos que Continuarán Operando

A pesar del paro, algunas líneas de colectivos se mantendrán en funcionamiento. En particular, las siguientes líneas de la Ciudad de Buenos Aires y corredores nacionales seguirán operativas:

6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 76, 78, 79, 80, 84, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263A, 271, 277, 283, 299.

Adicionalmente, las líneas provinciales y municipales algunas líneas active como 370, 373, 384, 385, 388, 403, 410, 435 (San Vicente), 514 (Almirante Brown), entre otras, también seguirán en funcionamiento.

Servicio Reducido en Empresas Privadas

Mientras tanto, líneas propiedad del Grupo DOTA y otras empresas privadas no se han sumado al paro y están operando con normalidad, aunque algunas podrían contar con un servicio reducido. Esto ofrece un alivio parcial para los usuarios que dependan de estas líneas durante la jornada.