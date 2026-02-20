Riesgo País: Cotización del 19 de febrero

El Riesgo País de Argentina experimentó un notable aumento este 19 de febrero de 2026, cerrando en 524 puntos básicos, lo que indica un retroceso en su estabilización inicial.

Este incremento se alinea con una tendencia general de caída en la valoración de los bonos tanto a nivel global como local, mientras los inversores evalúan la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras. A pesar de los esfuerzos para estabilizar la economía, el riesgo muestra un comportamiento ascendente en los últimos días, alejándose de los mínimos registrados hace poco tiempo.

¿Cuál es la Cotización del Riesgo País Hoy?

Según Rava Bursátil, el Riesgo País comenzó la jornada en **518 puntos** y culminó en **524**, lo que representa una subida marcada en relación a los **515 puntos** del día anterior.

Cotización del Riesgo País, 19 de febrero

Este aumento en la cotización de 9 puntos fue impulsado por la depreciación de los bonos soberanos en dólares, que operaron a la baja tanto en el mercado local como en Wall Street. La caída del valor de estos activos incrementa el diferencial de tasas, lo que a su vez eleva el riesgo país.

Variación del Riesgo País en la Última Semana

El índice, medido por JP Morgan, ha demostrado una volatilidad notable en la última semana. El **jueves 12 de febrero**, el riesgo se ubicó en **514 puntos**, habiendo incluso tocado un mínimo de **497 puntos** en una breve oportunidad. No obstante, la presión de los inversores para ajustar sus carteras impidió que esta tendencia se mantuviera.

Entre el **viernes 13** y el **martes 17 de febrero**, el Riesgo País fluctuó entre **511 y 519 puntos**. El **lunes 16**, mantuvo una cotización estable, mientras que el **martes 17**, el índice llegó a un máximo de **526 puntos** antes de cerrar a **511**. Esta inestabilidad refleja la incertidumbre de los operadores con respecto a los vencimientos de deuda y la dinámica de reservas del Banco Central.

En las últimas 48 horas, el indicador ha retomado un curso al alza, cerrando el **miércoles 18 en 515 puntos** y consolidándose hoy en **524 puntos**. Este comportamiento indica un aumento del riesgo, manteniendo al país en un contexto de financiamiento internacional desafiante, a pesar de algunos signos de mejora comparativa.

El Significado del Riesgo País

El Riesgo País es un indicador clave que mide la probabilidad de que un Estado defaultúe en sus obligaciones financieras. Este índice refleja la percepción de riesgo de los inversores a la hora de considerar inversiones en un país determinado.

El índice más utilizado a nivel mundial es el **EMBI (Emerging Markets Bond Index)**, elaborado por JP Morgan, que calcula la diferencia de tasas entre los bonos de un país emergente y los bonos del Tesoro estadounidense, considerados un refugio seguro. Cada 100 puntos básicos de riesgo país significan un 1% adicional que un país debe pagar por financiamiento.

Un riesgo país elevado representa mayores costos de financiamiento no solo para el Estado, sino también para las empresas privadas, afectando la inversión y el crecimiento económico del país.