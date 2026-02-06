¡Conviértete en bombero por un día en el Mega Entrenamiento Masivo en la CDMX!

Con una invitación abierta a toda la comunidad, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México te espera el 22 de febrero para una jornada de deporte y camaradería en el icónico Monumento a la Revolución.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (HCBCDMX) lanza una emocionante propuesta: su primer Mega Entrenamiento Masivo, un evento gratuito diseñado para inspirar a la ciudadanía a adoptar estilos de vida saludables y fomentar la actividad física. Esta actividad tendrá lugar el próximo domingo 22 de febrero, en el Monumento a la Revolución.

Entrenamiento Abierto a Todos

El evento está destinado a personas mayores de 16 años que deseen participar y que cuenten con buena salud física. La iniciativa busca compartir las rutinas de entrenamiento que los bomberos realizan a diario en sus 24 estaciones en la capital.

Un Circuito Retador

El Mega Entrenamiento consistirá en un circuito de alta exigencia física que refleja la disciplina y preparación que caracteriza a los bomberos. Este reto incluirá seis ejercicios que evaluarán la fuerza, resistencia y coordinación de los participantes, culminando con una carrera de un kilómetro alrededor de la Plaza de la República.

Fomentando la Comunidad

“El ejercicio es el lenguaje universal que nos une”, afirmó el director del HCBCDMX, Primer Superintendente Juan Manuel Pérez Cova. Este evento va más allá de la actividad física; busca crear un espacio de interacción y reconocimiento hacia el compromiso de los bomberos en el servicio a la comunidad.

Cómo Participar

Para asegurar tu lugar en esta experiencia, se requiere un registro previo. Puedes inscribirte a través de la plataforma oficial, donde encontrarás el formulario de inscripción sin ningún costo. Este registro ayudará a garantizar un evento organizado y seguro para todos.

Detalles del Evento

La cita es el próximo domingo 22 de febrero a las 07:00 horas, en el Monumento a la Revolución, ubicado en la Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Se aconseja a todos los participantes venir con ropa deportiva, adecuada hidratación y muchas ganas de disfrutar de una actividad que promueve la salud y el espíritu de equipo.

Un Compromiso con la Salud

Con esta primera edición del Mega Entrenamiento Masivo, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México reafirma su dedicación no solo al servicio de emergencias, sino también en la promoción de una vida más activa y saludable para todos los ciudadanos.