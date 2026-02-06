El hijo de la princesa de Noruega se muestra emocional en su primer juicio por violación.

Juicio de Marius Borg Høiby: Revelaciones Impactantes del Hijo de la Princesa Heredera de Noruega

El hijo de la princesa heredera de Noruega, Marius Borg Høiby, conmocionó al público al dar su testimonio durante el segundo día de su juicio, en el que enfrenta graves acusaciones, incluyendo violación.

Una vida marcada por el exceso Høiby, de 29 años, se sinceró sobre su búsqueda de reconocimiento y los excesos que ha llevado a lo largo de su vida, revelando su lucha personal en medio de las acusaciones que enfrenta.

Emotivas declaraciones en el tribunal

Con la voz entrecortada y lágrimas en sus ojos, Marius compartió la dificultad que le ha supuesto lidiar con la atención de los medios desde que era niño.

Denuncias graves en su contra

Høiby enfrenta cuatro acusaciones de violación y otros 30 delitos. En respuesta a la declaración de la primera acusadora, quien expresó su convicción de haber sido drogada en un evento en 2018, Høiby se mantiene firme en su inocencia.

Detalles del caso

El tribunal ordenó que no se revelara la identidad de las víctimas y prohibió las fotografías de Høiby durante el juicio. Una de las acusaciones proviene de una mujer que reportó haber perdido la memoria sobre el incidente y se sintió traicionada al ver grabaciones de la supuesta agresión.

Un recorrido por su vida familiar

Høiby, cuyo historial familiar incluye a la princesa Mette-Marit, ha revelado una vida llena de excesos, justificándolo como una búsqueda de aceptación. Durante su testimonio, mencionó sentirse reducido a ser «el hijo de mamá» y que sus experiencias de vida han sido difíciles de comprender para otros.

Impacto en la familia real

El juicio de Høiby coincide con un momento delicado para su madre, quien se enfrenta a críticas tras la revelación de su correspondencia con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Esto ha elevado la presión sobre la casa real, justo cuando su hijo está en el centro de un escándalo legal.

Detalles de la acusación

El caso se originó tras un violento incidente en agosto de 2024, donde Høiby fue arrestado por agresión en la casa de su novia. Tras investigaciones, se le imputaron diversos delitos, algunos de los cuales podrían implicar penas de hasta diez años de prisión.

Versiones contradictorias

En la sala del tribunal, Høiby defendió su versión de los hechos sobre las acusaciones de violación, insistiendo en que siempre mantuvo relaciones consensuadas. Sin embargo, admitió haber grabado un video de uno de los incidentes en que se le acusa, aunque no recordaba haberlo hecho. La defensa del hijo de la princesa también apuntó a la prensa como responsable de distorsionar la historia, generando un ambiente tenso a su alrededor.

La saga judicial continuará con más declaraciones y revelaciones, mientras el juicio sigue acaparando la atención del público y de los medios.