Diez Años Sin Lohana Berkins: Icono del Movimiento LGBTIQ+ Argentino

Lohana Berkins: 10 Años de Legado en la Lucha por los Derechos de la Comunidad Trans

El 5 de febrero marca una fecha significativa en la historia de Argentina: el décimo aniversario del fallecimiento de Lohana Berkins, una pionera en la defensa de los derechos de la comunidad trans y una figura emblemática en la lucha por la identidad de género en el país.

Berkins murió en 2016 después de un prolongado ingreso en una clínica porteña. En sus últimas horas, dejó un poderoso mensaje a través de su compañera de militancia, Marlene Wayar, instando a la comunidad a resistir y seguir adelante en la lucha por los derechos ganados.

Recordando su Impacto

La asociación civil Mocha Celis rindió homenaje a Lohana Berkins a través de un emotivo posteo en Instagram, recordándola como una figura que no solo dejó un vacío, sino que también sembró un legado en la comunidad. “Dicen que hay personas que no mueren, sino que se siembran”, afirmaron, enfatizando el legado que dejó a sus compañeras y compañeros en la lucha por sus derechos.

Su Mensaje de Amor y Resiliencia

Berkins dejó un mensaje claro sobre el poder del amor en la lucha por la igualdad: “El motor de cambio es el amor. Todos los golpes y desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea”, expresó en su emotiva despedida.

Este aniversario también es un recordatorio de la lucha constante por la dignidad y derechos humanos de las personas trans en Argentina.

La Trayectoria de una Luchadora

Nacida en Pocitos, Salta, Berkins fue víctima de la persecución durante la dictadura y otros edictos policiales. En 1994, fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), siendo una de las primeras en visibilizar el derecho a la identidad de género.

También fue la creadora de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) y se destacó por ser la primera travesti en conseguir un empleo estatal en el país.

Logros y Legado

Berkins fue una de las principales impulsoras de la Ley de Identidad de Género, que fue aprobada en 2012, situando a Argentina a la vanguardia en derechos civiles. Su incansable esfuerzo la posicionó junto a otros líderes imprescindibles en la lucha por la igualdad, convirtiéndola en un ícono de la resistencia sociopolítica.

Una Celebración por su Historia

Para honrar su legado, Mocha Celis organizó el festival «El tiempo de la revolución es ahora», animando a la comunidad a unirse el 6 de febrero en CABA, creando un ambiente festivo para celebrar su vida y su extraordinaria contribución a la comunidad LGBTQ+.

En las palabras de la asociación: “Hoy no te lloramos, Lohana. Hoy te militamos, hoy te celebramos.” La celebración de su vida es, sin duda, un llamado a continuar su obra y su lema: “¡Vale la pena ser trava, orgullosamente trava!”