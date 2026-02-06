Supermercados en Crisis: Caída del Consumo y Márgenes Reducidos

A medida que los hábitos de consumo en Argentina se transforman, el sector supermercadista se adapta a una nueva realidad marcada por la digitalización y cambios en la forma de pago.

La industria de los supermercados está viviendo una transformación profunda en Argentina, según revela Víctor Palpacelli, presidente de la Cámara Argentina de Supermercados. En una reciente entrevista, destacó cómo han evolucionado los hábitos de pago y consumo en el último año, especialmente desde el 2025.

La Disminución del Efectivo: Un Cambio Significativo

Uno de los cambios más notables es el drástico descenso del uso del efectivo en las transacciones. “El efectivo ha perdido una gran parte de su participación, llegando a niveles mínimos”, aseguró Palpacelli. En su lugar, han cobrado protagonismo las tarjetas de débito y crédito, así como las billeteras virtuales. Esta tendencia se ha afianzado a lo largo de 2025, con una casi desaparición del efectivo en las compras.

Cambios en el Consumidor: Más Enfoque en el Precio

El cambio en los medios de pago ha ido acompañado de una transformación en los patrones de consumo. “El precio se ha convertido en el factor determinante en las decisiones de compra”, afirma Palpacelli. Los consumidores ahora optan por marcas secundarias y terciarias, priorizando el costo sobre la marca.

Ante esta situación, las cadenas de supermercados han tenido que ajustar su oferta. “Hemos aumentado la búsqueda de alternativas más económicas para atender la necesidad del consumidor”, señala.

Desafíos del Sector: Caída de Ventas y Márgenes Reducidos

La contracción del consumo ha impactado fuertemente en las ventas, que terminaron 2025 con una caída del 5% en unidades vendidas, según Palpacelli. A esto se suma un aumento generalizado de costos, desde tarifas hasta mano de obra, empujando al sector a una situación complicada. “Hemos tenido que reducir nuestros márgenes para captar clientes”, expresa.

Ante este panorama, el sector clama por medidas que incentiven el consumo. “Es urgente una reactivación del mercado, que no se ha materializado en el último año”, concluye Palpacelli, subrayando la necesidad de estímulos efectivos para superar esta fase de contracción.