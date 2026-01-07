Cooperativa de Trelew: Sin ajuste de tarifas, no podrán abonar a Cammesa

En una jornada marcada por reflexiones y cambios, Matías Bourdieu, el interventor saliente, ofreció un análisis de su gestión en la Cooperativa Eléctrica, mientras se prepara la llegada de Christian Fraysse.

Este jueves, tras un año y medio de intervención, Matías Bourdieu presentó un balance exhaustivo de las acciones de la Cooperativa Eléctrica. En su evaluación, firmó un acuerdo de pago con Cammesa, aunque enfatizó la urgencia de aplicar un ajuste tarifario para evitar complicaciones financieras.

La Gestión de Bourdieu en Números

En su última conferencia de prensa, Bourdieu, junto al asesor Omar Scoltore, destacó las inversiones realizadas por un total de 1300 millones de pesos, que incluyeron la compra de cuatro camionetas, una retroexcavadora, un camión desobstructor y bombas para optimizar el funcionamiento de las plantas de Cambrin y Carrasco.

El interventor también firmó un plan de pagos con Cammesa y la Secretaría de Energía de la Nación, que ofrece un 40% de descuento en intereses, permitiendo una reducción mensual de 1000 millones de pesos en costos.

La Necesidad de un Ajuste Tarifario

Bourdieu enfatizó que, desde junio de 2025, la Cooperativa había logrado un equilibrio financiero tras un aumento tarifario. Sin embargo, las recientes subas salariales han generado un desbalance, y advirtió que el respeto de las condiciones del plan de pagos depende de un ajuste tarifario urgente de un 15% que se había postergado desde el año pasado.

“Hoy, los ingresos son insuficientes para cubrir las facturas corrientes de Cammesa”, sostuvo Scoltore, subrayando la necesidad apremiante de una revisión de tarifas en el Concejo Deliberante.

Controversias en la Gestión Tarifaria

Durante la conferencia, Bourdieu también manifestó su descontento respecto a la eliminación de una ordenanza que garantizaba actualizaciones tarifarias trimestrales, que fue reemplazada por un sistema que considera ineficaz. “La Cooperativa se ha quedado sin herramientas para enfrentar el aumento de costos”, indicó.

La propuesta de un “sistema de empresa modelo” fue impulsada por el edil Rubén Cáceres, pero Bourdieu criticó que los concejales no lo consultaron sobre este punto vital.

Conflictos con el Sindicato de Luz y Fuerza

En un giro tumultuoso, Bourdieu reveló haber sido agredido durante discusiones con el Sindicato de Luz y Fuerza, que se desataron tras la eliminación de un sistema de rotación de turnos. “Nunca había vivido una situación así en mi carrera de 27 años”, declaró Bourdieu, resaltando la complejidad de la relación con el sindicato.

El sindicato opositor argumentó que la medida atacaba derechos adquiridos, mientras que el interventor defendió la decisión como necesaria para un ahorro significativo.

Finalmente, Bourdieu se despidió haciendo mención de la propuesta del gremio para incorporar personal, subrayando su postura firme contra estas decisiones.