Las 3 Etapas del Plan de Cambio de EE.UU. para Venezuela

El secretario de Estado estadounidense expone un ambicioso plan en tres etapas para transformar la situación política y económica de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Etapa 1: La Estabilización del País

Marco Rubio, el secretario de Estado de EE. UU., presentó este miércoles el plan del gobierno norteamericano para abordar la crisis en Venezuela. En la primera fase, centrada en la estabilización, se contempla la recolección de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, que serán vendidos a precios internacionales. Rubio subrayó que este proceso permitirá controlar los ingresos generados, asegurando que beneficien al pueblo venezolano y no al régimen de Maduro.

El funcionario enfatizó que esta estrategia es crucial para evitar que Venezuela descienda en el caos. «No queremos que esto descienda en el caos», afirmó, mientras se refería al control de la distribución de los ingresos petroleros.

Iniciativas en el Mercado Petrolero

Rubio también hizo referencia a la reciente incautación de dos petroleros implicados en el crudo venezolano, argumentando que estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio por recuperar el control sobre los recursos del país. «Estamos en medio de este proceso y, de hecho, en vías de cerrar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen estancado», explicó.

Etapa 2: La Recuperación Económica

La segunda fase del plan, identificada como recuperación, se centrará en facilitar el acceso al mercado venezolano para empresas estadounidenses y aliadas. Rubio aclaró que este proceso será acompañado de un marco de reconciliación política que permitirá el retorno pacífico de los opositores y medidas de amnistía para aquellos que han enfrentado persecuciones.

Etapa 3: La Transición Política

Finalmente, la tercera etapa busca consolidar una transición política que transforme la estructura interna de Venezuela. «La tercera fase, por supuesto, será de transición», anunció Rubio, delineando un futuro donde se espera restablecer la democracia en el país suramericano.