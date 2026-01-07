Chubut: El Drama de las Víctimas del Incendio

Un incendio forestal devastador ha dejado a la comunidad mapuche de Puerto Patriada en un estado de emergencia, cobrando casas, animales y hectáreas de su entorno. La historia de Rocío Brizuela ilustra el dolor y la angustia de quienes se vieron forzados a abandonar sus hogares.

Una evacuación desesperada

“El fuego comenzó rápidamente y no pudimos hacer nada para defender lo que era nuestro. Perdimos tres casas, un galpón y 110 hectáreas”, narró Rocío a los medios, mientras describía cómo su vida cambió en cuestión de minutos. Acompañada por otras familias, se vio forzada a abandonar Puerto Patriada ante el avance implacable de las llamas.

El enfrentamiento con el fuego

La comunidad Lorenzo Pulgar Huentuquidel, pionera en la región, intentó detener el avance del fuego utilizando agua de un mallín cercano. Sin embargo, la rápida propagación, impulsada por el viento, les obligó a evacuar para proteger a sus seres queridos. “Mi madre no podía ser arriesgada debido a su enfermedad. Tuvimos que salir de inmediato”, explicó Lorenzo, quien regresó más tarde para intentar rescatar lo poco que quedaba de su hogar.

Destrucción total

El regreso fue devastador; las cenizas reemplazaron lo que alguna vez fue su hogar. “Nada quedó en pie. Hasta las paredes de material se desmoronaron con el fuego”, lamentó Lorenzo. La falta de recursos necesarios para combatir el siniestro se sintió con fuerza, ya que la comunidad carece de acceso a agua potable y otros elementos básicos para su recuperación.

Rescate angustiante

Lino Rogel y algunos familiares quedaron atrapados en un campo mientras intentaban controlar el fuego. “Llamamos a los bomberos, pero nadie llegó. Tuvimos que esperar a que las llamas consumieran todo para salir”, relató. Su casa fue consumida por el fuego, pero milagrosamente, la vivienda de su madre sobrevivió tras un arduo trabajo de prevención.

Incendio intencional

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que las autoridades han determinado que el incendio fue provocado intencionalmente. Además, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para quien brinde información que permita identificar a los responsables. “Es inconcebible lo que ha sucedido en nuestra tierra”, agregó el gobernador.

Solidaridad en tiempos de crisis

A medida que la comunidad enfrenta esta crisis, se ha convocado a un festival solidario para recaudar fondos que ayuden a las familias afectadas. La 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina, que había sido suspendida, ahora se dedicará a brindar apoyo a los damnificados. Se espera que toda la recaudación vaya destinada a quienes han perdido sus hogares y pertenencias.

Un llamado a la comunidad

Las autoridades están solicitando la colaboración de ciudadanos para proporcionar información sobre el inicio del incendio, ya que gran parte del daño podría haberse evitado con una respuesta más rápida. Se instó a la población a aportar cualquier dato relevante que pueda resultar útil en la investigación.