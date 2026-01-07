Leandro Peres Lerea: “La temporada turística supera las expectativas”

La temporada estival en Argentina ya comenzó y, a pesar de un contexto económico incierto, los primeros datos revelan un panorama más alentador de lo esperado.

Según Leandro Peres Lerea, experto en turismo, el auge de las vacaciones está impulsado principalmente por las festividades de fin de año. «Muchos optaron por tomarse unos días y, combinando los feriados, lograron casi dos semanas de descanso», compartió en Canal E.

Un Inicio Prometedor para los Destinos Nacionales

Este fenómeno ha brindado un importante impulso a los destinos turísticos del país. «Todos los lugares han tenido una buena movida desde el inicio del año», destacó Peres Lerea. Sin embargo, advirtió que la tradicional segunda quincena de enero podría verse afectada debido al adelanto del comienzo de clases en varias provincias.

Escapadas Cortas: La Nueva Preferencia de los Argentine

El comportamiento de los turistas está cambiando. «Hoy en día, las reservas de último momento son muy comunes», indicó Peres Lerea. Muchas personas eligen escapadas breves de tres o cuatro días a destinos cercanos como Mar del Plata o localidades en Córdoba.

Aun así, el formato clásico de vacaciones prolongadas se mantiene. «Existen paquetes de 10 a 14 días que siguen siendo populares, especialmente en la costa y Córdoba», aseguró. Aunque las estadísticas de Córdoba son positivas, matizó que «no es una temporada como para celebrar, pero es mejor de lo que muchos anticipaban».

El Desafío del Consumo y las Reservas Turísticas

A pesar de este panorama alentador, el consumo tiene límites claros. «El gasto en ropa y otras compras podría no alcanzar las expectativas, pero el interés por las reservas turísticas sigue firme», agregó.

Turismo Internacional: Oportunidades y Desafíos

En cuanto al turismo receptivo, la Ciudad de Buenos Aires destaca con altas tasas de ocupación hotelera. «En el último mes y medio, varios hoteles han alcanzado el 100% de ocupación», señaló Peres Lerea, quien también enfatizó que la hotelería se ha adaptado al mercado internacional. «Hoy, la forma de pago ya no presenta brechas y el turista sabe cómo proceder», sostuvo.

Sin embargo, advirtió sobre un problema significativo: la relación entre precio y calidad. «En muchos casos, el servicio no se ajusta al precio que se cobra», criticó, comparando la oferta hotelera en Argentina con la de Brasil. «Precio por precio, no estamos ofreciendo el mismo producto», afirmó, resaltando que el clima, los servicios y la categoría hotelera son factores cruciales.

Finalmente, muchos argentinos aprovecharon promociones antes de las elecciones para viajar al extranjero. «Hubo un aumento notable en paquetes a destinos como Cancún, Punta Cana o Brasil, que se ofrecieron a precios muy competitivos y con opciones de pago en cuotas», concluyó.