Revelados los Candidatos de los SAG: Un Vistazo a los Nominados al Oscar a Mejor Actor

Se revelaron los nominados a los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos, y el escenario de las grandes apostas se comienza a dibujar con competidores conocidos. ¡No te lo pierdas!

Detalles de la Ceremonia

La votación final para elegir a los ganadores se llevará a cabo entre el 14 de enero y el 27 de febrero, cerrando a mediodía (hora del Pacífico). La ceremonia de la 32.ª edición de los Premios SAG-AFTRA será transmitida en vivo por Netflix el 1° de marzo.

Cine: Un Indicador de Éxitos

Desde la creación de la categoría de mejor elenco en 1995, solo cuatro películas –Corazón valiente, La forma del agua, Green Book, y Nomadland– lograron llevarse el Oscar sin haber sido nominadas al SAG. Un 76% de las 80 películas nominadas al SAG desde 2009 también recibieron nominaciones a los Oscar, resaltando la relevancia de estos premios como un termómetro del cine actual.

Las Ausencias Clamorosas

Entre las películas que se quedaron fuera destaca Valor sentimental. Sus intérpretes, como Renate Reinsve y Stellan Skarsgård, tienen altas posibilidades de estar presentes en los Oscar, al igual que Wagner Moura de la producción brasileña El agente secreto.

Principales Rivalidades en la Temporada de Premios

La contienda estelar se dibuja entre Leonardo DiCaprio, reconocido por Una batalla tras otra, y Timothée Chalamet, que presenta en las próximas semanas Marty Supremo, un film que promete dar mucho de qué hablar en Argentina.

Categorías Destacadas y Nominados

Mejor Elenco en una Película

Algunas de las producciones que competirán incluyen:

Mejor Actor Protagónico

– Timothée Chalamet, Marty Supremo

– Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

– Michael B. Jordan, Pecadores

Mejor Actriz Protagónica

– Jessie Buckley por Blue Moon

– Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You

– Kate Hudson por Song Sung Blue

Mejor Actor de Reparto

– Jacob Elordi, tras su éxito en Frankenstein

– Benicio Del Toro por Una batalla tras otra

Mejor Actriz de Reparto

– Odessa A’Zion en Marty Supremo

– Ariana Grande, una fuerte competidora por Wicked: Por siempre

Premios en Series

Mejor Elenco en una Serie Dramática

– The Pitt (favorita de HBO)

Mejor Actor Protagónico en Serie Dramática

– Gary Oldman por Slow Horses

Mejor Actriz Protagónica en Serie Dramática

– Rhea Seehorn por Pluribus

Mejor Elenco en una Serie de Comedia

– Only Murders in the Building, el éxito de Hulu.

Mejor Actor Protagónico en Serie de Comedia

– Martin Short por Only Murders in the Building

Mejor Actriz Protagónica en Serie de Comedia

– Jean Smart por Hacks

Premios Especiales

– Elección de Mejor Actor y Actriz en Película de TV o Miniserie