Oscar Zago advierte: ‘El país se dirige hacia la recesión’

El diputado nacional Oscar Zago advierte que el país está enfrentando una recesión económica y se pronuncia sobre la urgencia de aliviar la presión fiscal para las pequeñas y medianas empresas.

Durante una reciente entrevista, el diputado Oscar Zago del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) manifestó su preocupación por el estado actual de la economía argentina, afirmando que “el país está entrando en una recesión”.

Situación Crítica para las Pymes

Zago subrayó la necesidad de implementar políticas que reduzcan los impuestos, especialmente para ayudar a las pymes a enfrentar sus desafíos. “La pequeña y mediana empresa se encuentra muy angustiada por las bajas ventas durante la temporada de Navidad y Año Nuevo”, comentó el legislador en una entrevista con Splendid AM 990.

Urgencia en la Reforma Impositiva

El diputado insistió en que es imperativo “trabajar en cómo reducir la carga impositiva”. Recordó que la baja de impuestos fue una promesa de campaña del presidente Javier Milei, aunque indicó que esas acciones “no se están reflejando en las políticas actuales del Gobierno”.

Según Zago, “Argentina es un país con impuestos exorbitantes, con la electricidad y el gas más caros del mundo, además del aumento en el costo del agua”. En su análisis, advirtió que “los salarios están muy bajos, lo que resulta en una recaudación fiscal insuficiente”.

El diputado concluyó afirmando que es fundamental ofrecer a las pymes la oportunidad de competir en igualdad de condiciones, sugiriendo que “si no tienen que pagar tantos impuestos, podrán producir bienes a precios más accesibles y, a su vez, generar empleo en Argentina”.