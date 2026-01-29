Corales: Cómo Sobreviven Sin Cerebro en el Océano

Un equipo de científicos ha revelado que los corales, a pesar de no contar con sistema nervioso, experimentan ciclos de sueño reparador durante la noche. Este descubrimiento, realizado en los arrecifes del Caribe, desafía lo que hasta ahora se creía sobre el sueño en organismos simples.

Investigación Revolucionaria en el Caribe

El Instituto de Biología Evolutiva (IBE, CSIC-UPF) llevó a cabo un estudio en los arrecifes frente a Curazao, donde los investigadores, liderados por Javier del Campo y Bradley Allen Weiler, se centraron en el coral cerebro Pseudodiploria strigosa y sus simbiontes, algas del género Breviolum.

Metodología del Estudio

Los científicos realizaron inmersiones cada seis horas durante tres días a cinco metros de profundidad, recolectando muestras del coral y su microbioma. Analizaron la actividad genética para identificar los cambios biológicos entre el día y la noche.

Ciclos de Sueño del Coral Los resultados demostraron que el coral entra en un estado de descanso nocturno. Weiler destacó que P. strigosa duerme una tercera parte del día, regulado por su ritmo circadiano, lo que representa una adaptación evolutiva sorprendente. Interacción con Su Microbioma Mientras el coral duerme, su microbioma, compuesto principalmente por algas y otros microbios, mantiene una actividad constante. Esto sugiere una separación de funciones: el coral repara su ADN mientras sus simbiontes realizan tareas diferentes a la fotosíntesis, que solo ocurre durante el día.

Impacto de la Luz Solar

Durante el día, el coral y las algas establecen una intensa interacción metabólica. Las algas usan la luz solar para la fotosíntesis, produciendo especies reactives del oxígeno que pueden dañar el tejido coralino. Mecanismos de Reparación Según Del Campo, los corales utilizan la noche para reparar el daño causado por estos procesos, convirtiendo el sueño en un mecanismo esencial para la salud del organismo y la estabilidad de la simbiosis.

Una Simbiosis Delicada

La investigación revela que el equilibrio entre el coral y sus simbiontes es fundamental. La sincronización de sus ciclos de actividad y descanso es una adaptación evolutiva que ha perdurado a lo largo del tiempo, posiblemente desde que microorganismos se unieron a las células de organismos primitivos.

Implicaciones para la Conservación

Este descubrimiento no solo amplía la comprensión sobre el sueño en el reino animal, sino que también plantea nuevas estrategias para la conservación de los arrecifes. Adaptar las técnicas de restauración de corales podría mejorar su resiliencia ante el cambio climático.

Un Nuevo Paradigma en la Biología

El estudio resalta que el sueño no es solo un fenómeno exclusivo de los animales con cerebro. Todos los organismos requieren algún tipo de reparación interna. Del Campo enfatiza la importancia de establecer ritmos internos, una estrategia que ha mostrado ser efectiva a través de la evolución.

Este hallazgo no solo transforma la visión sobre la fisiología de los corales, sino que también ofrece un nuevo enfoque para garantizar su supervivencia en un mundo cada vez más amenazante para los arrecifes marinos.