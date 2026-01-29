El Nobel de Economía 2025 Reconoce las Reformas de Milei en Argentina

Durante su intervención en el Foro Económico Internacional de Panamá, Philippe Aghion, galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2025, elogió las medidas implementadas por el presidente argentino Javier Milei, sentando una mirada esperanzadora sobre el futuro económico del país.

Visión Optimista para América Latina

El economista francés subrayó la importancia de generar un entorno competitivo donde prevalezca la innovación. Aghion destacó que la creación de un marco regulatorio eficiente es crucial para el desarrollo de una macroeconomía sólida.

Impulso a la “Destrucción Creativa”

“Para fomentar la destrucción creativa, primordial para el crecimiento, es necesario que nuevos talentos ingresen al mercado y florezcan. Sin un entorno financiero adecuado, la regulación excesiva limita el potencial de crecimiento”, explicó Aghion.

Añadió que en Argentina es fundamental enfocarse en la innovación para contrarrestar la burocracia y la corrupción que han obstaculizado el progreso económico. “Es vital crear un ambiente propicio donde sea rentable emprender y crecer mediante innovaciones”, remarcó.

Reformas Apreciadas

El profesor Aghion expresó su apoyo a las reformas implementadas por Milei, señalando que la corrupción crónica y la burocracia habían desalentado la innovación en el pasado. “El esfuerzo del presidente Milei por combatir estas cuestiones abre nuevas oportunidades para el comercio y la inversión”, agregó.

Esperanza de un Cambio Radical

“Mi deseo es que Argentina, bajo el liderazgo de Milei, logre escapar de la trampa del ingreso medio. El compromiso del presidente en la lucha contra la corrupción permitirá un renovado avance comercial”, concluyó Aghion.

Acerca de Philippe Aghion

Nacido en 1956, Philippe Aghion es un reconocido economista francés, profesor en el Collège de France, INSEAD y la London School of Economics. Junto a sus colegas Peter Howitt y Joel Mokyr, recibió el Nobel de Economía en 2025 por sus estudios sobre la innovación como motor del crecimiento económico.

Su teoría del crecimiento sostenido, inspirada en Joseph Schumpeter, describe cómo las nuevas tecnologías y empresas sustituyen a las obsoletas, impulsando un progreso económico sin precedentes. Aghion sostiene que la competencia dinámica, a través de la liberación de mercados, es clave para la reasignación de recursos e incentivación de la innovación.

La “innovación destructiva”, según Aghion, no solo implica crear, sino también reemplazar lo antiguo, previniendo estancamientos y favoreciendo políticas que impulsen la competencia y la agilización del entorno empresarial.