Detenido durante audiencia por su green card: su comunidad se moviliza y logra su liberación

Brooklyn: La conmovedora historia de un migrante liberado tras 64 días en detención

Después de un angustiante período, Allen Dabrio Marrero, migrante residente en Brooklyn, regresa a casa tras ser liberado de su detención en los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su arresto durante una audiencia de su trámite de green card generó gran preocupación en su comunidad.

La situación de Allen comenzó el 26 de noviembre de 2023, cuando, junto a su esposo Matthew, asistió a una audiencia en el 26 Federal Plaza para tramitar su green card. En ese momento, inexplicablemente, fue detenido debido a una orden de deportación dictada en 2022, de la que nunca tuvo conocimiento, ya que perdió documentos importantes durante una mudanza.

Durante su detención, Allen pasó por diferentes centros en varios estados. «Delaney Hall a Phoenix, Arizona. Phoenix a Texas. Texas a Louisiana. Louisiana a Alligator Alcatraz», relató Matthew, mientras su comunidad oraba y seguía su situación de cerca a través de Zoom.

La comunidad se une por la liberación de Marrero

El 27 de enero de 2026, la comunidad de la Middle Church se congregó para esperar la decisión sobre la liberación de Allen. Cuando llegó la buena noticia, “Matthew nos llamó por FaceTime”, emocionó la reverenda Jacqueline Lewis. La comunidad celebró su regreso y la cancelación de la orden de deportación tras un pago de fianza de 6,000 dólares.

Un largo camino hacia la regularización

El Departamento de Seguridad Nacional explicó que la acción fue consecuencia de la expiración de su visa de turista en 2013, a pesar de que Marrero había iniciado correctamente un proceso de asilo. “Asistía a las audiencias, cumplía con los registros, sus autorizaciones de trabajo se renovaban cada dos años”, detalló Matthew, clarificando que su pareja se había mantenido dentro del marco legal.

La reverenda Lewis habló sobre la situación que enfrentó Allen: «No se necesita mucho para que esta administración detenga a alguien, maltrate a los detenidos y encuentre un motivo, aunque sea fabricado, para separar a una familia”. Su relato resuena con una comunidad que busca justicia y compasión.

El futuro de Allen en Brooklyn

Con su estatus migratorio regularizado, Allen Dabrio Marrero podrá continuar su proceso para obtener la green card y seguir residiendo en Brooklyn, donde se siente apoyado y amado por su comunidad. “Creo en la protesta, creo en la oración y creo en el amor, y esas tres cosas prevalecieron en este momento”, concluyó la reverenda Lewis, reafirmando el poder de la unión en tiempos de adversidad.