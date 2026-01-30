El Gobierno Retiene Subsidios a Colectivos con Irregularidades

La Secretaría de Transporte ha decidido congelar temporalmente los subsidios para algunas empresas de transporte automotor en el área metropolitana de Buenos Aires, tras detectar diversas irregularidades que requerirán una auditoría exhaustiva.

Esta medida se tomó luego de un encuentro entre autoridades nacionales y representantes de las cámaras de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros, donde se acordó aumentar la supervisión sobre la distribución de fondos públicos destinados al sector.

Según informaron fuentes oficiales, “esta decisión será provisional, hasta que se aclare completamente la situación”.

Inicio de una Auditoría Integral

La Secretaría de Transporte ha ordenado a la Dirección de Fondos Fiduciarios llevar a cabo una auditoría integral del sistema SUBE y los criterios utilizados para calcular las compensaciones. Esta revisión se aplicará a todo el sistema de transporte automotor y no se centrará en empresas específicas.

La auditoría se complementará con informes técnicos de Nación Servicios S.A. y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), basados en datos del sistema y verificaciones presenciales en unidades de colectivos. El objetivo es detectar desvíos y aplicar correcciones necesarias para evitar futuras irregularidades.

Reacciones del Sector Empresarial

Representantes de las cámaras empresariales manifestaron a PERFIL que consideran positiva la medida: “Es imprescindible, dado el ruido mediático existente y la falta de evidencia concreta. Esto clarificará la situación mediante un estudio serio”.

El presidente de la empresa de colectivos Monsa, Marcelo Pasciuto, anunció recientemente su intención de iniciar acciones legales contra la firma Metropol, a raíz de una denuncia sobre la supuesta adulteración de datos en el sistema SUBE, lo que habría llevado a un cobro indebido de subsidios estatales.

La acusación sostiene que esta empresa estaría realizando una distribución irregular de subsidios, estimada en unos 30.000 millones de pesos, mediante el intercambio de boletos de trayectos largos por cortos para “inflar” las compensaciones.

Transformación en la Distribución de Subsidios

Desde el Ministerio de Economía, se ha indicado que “las acciones que se implementarán de manera urgente son parte de la decisión de llevar adelante una auditoría integral de la distribución de subsidios”. Esta iniciativa fue anunciada por Carlos Frugoni, secretario coordinador de Infraestructura, y Fernando Herrmann, secretario de Transporte, durante la reunión con los representantes empresariales celebrada el lunes pasado.

El propósito principal de esta auditoría es “asegurar que la distribución de las compensaciones se realice en conformidad con la normativa vigente, garantizando así la transparencia y precisión en la asignación de los recursos públicos”, según el comunicado oficial.