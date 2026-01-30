Capitales argentinos adquieren DLS, la petrolera estratégica de Chubut y Santa Cruz

La adquisición marca un hito significativo en el sector energético argentino, con un enfoque renovado hacia las inversiones locales en el Golfo San Jorge.

Un consorcio liderado por Pablo Pires ha completado la compra de DLS Argentina, una firma de servicios petroleros con presencia en Chubut y Santa Cruz. Esta transacción, que afecta a aproximadamente 740 empleados, se produce en un contexto de cambios en la industria petrolera de las zonas maduros.

La Compra y sus Implicaciones

El 28 de enero se oficializó la transferencia de DLS Argentina a un consorcio de capitales nacionales, lo que resulta en la salida de Archer Limited, un grupo noruego que poseía la mayoría de las acciones en la región. Este cambio de propiedad se considera crucial para fortalecer la inversión local dentro de un sector esencial para la economía patagónica.

Composición del Nuevo Consorcio

El grupo comprador incluye a las empresas SGI y Vientos del Sur, ambas pertenecientes a la familia Pires, en colaboración con Petrolera Aconcagua, representada por Javier Basso y Diego Trabucco. La nueva administración empezará a operar en la región a partir del viernes.

DLS Argentina: Trayectoria y Recursos

DLS cuenta con más de 20 años de experiencia en servicios de perforación y operaciones en la cuenca del Golfo San Jorge. La venta incluye alrededor de 22 equipos especializados, vitales para mantener la producción en yacimientos maduros.

Transformación del Escenario Energético

La compra de DLS se enmarca en una reconfiguración del sector energético en el norte de Santa Cruz y el sur de Chubut. La reducción de actividades de grandes operadoras internacionales ha creado una oportunidad para que los consorcios locales asuman el control. Esto incluye la reciente cesión de áreas por parte de la petrolera estatal.

Impacto en el Personal y el Apoyo Gremial

La estabilidad laboral es una preocupación prioritaria, ya que DLS cuenta con una base de 740 empleados en la zona. La transición ha sido respaldada por el sindicato de petroleros privados de Chubut, lo que se considera esencial para garantizar una transición exitosa y continuar con las actividades en los yacimientos.

Nuevas Metas: Mirada hacia lo No Convencional

Tras desprenderse de sus activos en la Patagonia, DLS centrará su atención en la cuenca Neuquina, apuntando a fortalecer sus capacidades en Vaca Muerta. La empresa ha establecido un acuerdo con la firma estadounidense Patterson-UTI para incorporar tecnología avanzada en perforación, alineándose con tendencias globales dentro del sector.

El movimiento hacia lo no convencional se suma a las decisiones de otras multinacionales que también han optado por priorizar sus inversiones en el shale.