Temu y Mercado Libre: La Batalla Llega a la Corte Suprema

La reciente liberalización de importaciones ha desatado un intenso enfrentamiento entre Mercado Libre y Temu, la plataforma china que ha irrumpido con fuerza en el mercado argentino. La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá decidir el futuro de esta disputa.

El conflicto se originó cuando Mercado Libre, fundada por Marcos Galperin, presentó una denuncia acusando a Temu de prácticas comerciales desleales. Desde su llegada a Argentina en marzo de 2025, Temu ha experimentado un crecimiento meteórico, alcanzando 300,000 transacciones mensuales en tan solo unos meses gracias a una estrategia comercial agresiva y la ausencia de regulaciones proteccionistas.

En respuesta a esta amenaza, en agosto, Mercado Libre llevó su queja al ámbito administrativo, acusando a Elementary Innovation Pte. LTD (la entidad detrás de Temu) de violar el Decreto de Lealtad Comercial N°274/2019. La intervención de la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno resultó en una resolución que obligó a Temu a desistir de su publicidad engañosa y de ciertos anuncios en todos sus canales.

Sin embargo, Temu decidió desafiar esta medida e impugnó la decisión en los tribunales. A pesar de los intentos, tanto la Cámara Nacional de Apelaciones en Civil y Comercial Federal como la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declinaron asumir el caso, remitiéndolo a la Corte Suprema.

Declaraciones en la Controversia

A pesar de las tensiones legales, Marcos Galperin ha minimizado públicamente el impacto de Temu en el mercado. En un debate reciente con el diputado Miguel Ángel Pichetto, quien propuso gravar las importaciones a través de plataformas como Temu y hasta Mercado Libre, Galperin afirmó: “No estoy preocupado. Competiremos como lo hemos hecho en otros países.” Sin embargo, esta afirmación se produce en un contexto donde ya se había interpuesto la denuncia contra Temu.

Fuentes cercanas a Mercado Libre han enfatizado que la disputa gira en torno a las técnicas publicitarias de Temu, que son señaladas como engañosas por ofrecer promociones y descuentos que, según impone la denuncia, son falsos. La empresa también señaló que apoya la apertura de importaciones, ofreciendo productos de este tipo a través de su plataforma.

Así se desarrolla un nuevo capítulo en la batalla por el comercio electrónico en Argentina, donde la Corte Suprema deberá evaluar no solo la legalidad de las prácticas comerciales, sino también el impacto en el mercado y en los consumidores argentinos.