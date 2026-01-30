Biss convoca a sesión extraordinaria el miércoles

El intendente Damián Biss convocó al Concejo Deliberante para una sesión extraordinaria el próximo miércoles, con el objetivo de tratar iniciativas que requieren atención urgente.

Biss busca avanzar en una serie de ordenanzas relevantes, comenzando por la ratificación del acuerdo con los herederos de Domingo Laurini y Francisca Mayo. Este acuerdo permitirá que el Museo de Rawson se ubique en la casa histórica de la mencionada familia, un paso vital para preservar la historia local.

En este nuevo museo, se podrá explorar la evolución de Rawson desde sus raíces en la colonia agrícola galesa, así como la importancia de figuras clave como Gregorio Mayo, primer intendente de la ciudad, y Domingo Laurini, importante funcionario del Territorio Nacional del Chubut.

Propuestas para los Contribuyentes y el Desarrollo Local

Además, Biss ha señalado la necesidad urgente de discutir reformas que impacten a los contribuyentes monotributistas. Este proyecto será presentado con el apoyo del equipo de la cartera de Hacienda el lunes.

Convenio con SICONARA para Mejorar la Infraestructura

Otra iniciativa en agenda es un convenio con SICONARA, que tiene como objetivo desarrollar un nuevo predio con piletas y un Salón de Usos Múltiples (SUM) destinado a los afiliados y a la comunidad de Rawson, fomentando el acceso y la recreación en la ciudad.