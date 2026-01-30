Precio Actual de Criptomonedas en Argentina – 29 de enero

Las Criptomonedas Caen: ¿Cuál es el Precio del Bitcoin, Ethereum y Binance Coin Hoy?

En un contexto económico global incierto, las criptomonedas registran descensos en el mercado argentino. Los inversores están atentos a las fluctuaciones en medio de la actual brecha cambiaria.

Precio Actual de Bitcoin

Valor en dólares: US$ 84.590,00

Valor en pesos argentinos: $ 128.411.040,60

Cotización de criptomonedas: 29 de enero

Bitcoin, la primera criptomoneda descentralizada creada en 2009 por Satoshi Nakamoto, utiliza tecnología blockchain para permitir transacciones directas y seguras sin intermediarios.

Precio Actual de Ethereum

Valor en dólares: US$ 2.823,81

Valor en pesos argentinos: $ 4.193.398,00

Ethereum se destaca como una plataforma descentralizada que permite la creación de aplicaciones inalterables. Su moneda, Ether, se usa para acceder al poder computacional necesario para ejecutar contratos inteligentes.

Precio Actual de Binance Coin

Valor en dólares: US$ 608,40

Valor en pesos argentinos: $ 922.699,44

Binance Coin (BNB) representa el activo principal en el ecosistema de Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Se utiliza para acceder a descuentos en comisiones y realizar pagos rápidos.