El Euro Varía en Colombia: Alertas en el Mercado tras el Cierre del 29 de Enero

A medida que el 2026 avanza, el euro muestra movimientos inesperados en el mercado colombiano. Con un cierre reciente en $4.367,74, el cambio de la moneda europea reflejó un descenso del 0,25% en solo un día. ¿Qué factores están influyendo en este comportamiento?

El euro experimentó una jornada de variabilidad moderada, alcanzando un máximo de $4.406,11 y un mínimo de $4.346,43. Aunque el comportamiento reciente no ha llegado a máximos históricos, la fluctuación se debe a diversos factores internacionales y locales que afectan la oferta y demanda de divisas.

Factores Internacionales y Locales

La reciente caída del euro también se relaciona con las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos. Si bien la Reserva Federal mantiene actualmente sus tasas de interés sin cambios, las proyecciones indican posibles recortes a finales de 2026, lo que puede favorecer la apreciación de la moneda europea frente al dólar.

Indicadores de Confianza en la Eurozona

El Sentimiento Económico en la Eurozona ha mostrado una notable mejora, alcanzando 99,4 puntos, el nivel más alto desde 2023. Este avance se debe en gran parte a la recuperación en los sectores industrial y de servicios de países como Francia y Alemania, que aportan a un clima económico más optimista.

Impacto en el Peso Colombiano

Por otro lado, el peso colombiano ha mostrado cierta fortaleza en medio de factores externos favorables, aunque aún enfrenta tensiones internas. La apreciación del peso ha ayudado a moderar la inflación importada, gracias también a la repatriación de importantes sumas de dinero desde fondos de pensiones.

Retos y Oportunidades

A pesar de los avances, Colombia enfrenta retos significativos. La deuda pública del país ha alcanzado la alarmante cifra de $1.192 billones, un 64,7% del PIB, dificultando el margen de maniobra fiscal. Además, el aumento del salario mínimo y reducciones en la jornada laboral podrían impactar la competitividad en sectores clave.

Perspectivas Futuras

Con proyecciones de lluvias intensas que afectan particularmente las áreas agrícolas, el panorama económico parece incierto. Estos factores climáticos, sumados a las reformas laborales previstas, exigirán un delicado balance en el manejo de la economía colombiana para evitar futuras complicaciones.