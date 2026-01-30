Expensas se duplican respecto a la inflación en 2025: aumentos de hasta el 75% en CABA

La escalofriante suba de las expensas en Buenos Aires ha dejado a muchos residentes atónitos, con incrementos que alcanzan hasta el 75% en la capital y un 60% en la provincia durante 2025. ¿Qué está detrás de estos números alarmantes?

Según un informe de Octavo Piso, que analiza más de 200.000 consorcios en la región, los incrementos en los gastos comunes han superado en más del doble la inflación anual, que se situó en un 31,5% según datos del INDEC.

Las obras de mejora en edificios: un factor que aumenta los gastos comunes

Distintas Realidades en Barrios Cerrados

A pesar de los aumentos generales, la situación en los barrios cerrados se presenta de manera diferente. Aquí, se registró un incremento acumulado del 27% en 2025, por debajo de la inflación nacional.

Este fenómeno se debe a que en los barrios cerrados se planifican los gastos de manera más efectiva, distribuyendo los costos a lo largo del año. En contraste, los edificios dentro de la ciudad suelen reflejar un aumento inmediato en sus gastos, lo que puede ser menos sostenible a largo plazo.

Aumentos Menores Comparados con 2024

Aunque las expensas han superado la inflación, el aumento de 2025 es notablemente más bajo que el del año anterior, donde se reportó un asombroso 169,83% de incremento.

Los meses de junio y agosto fueron clave, con subas de 15% y 18% respectivamente. El aumento de junio suele estar ligado al aguinaldo del personal, mientras que en agosto suelen incrementarse las tarifas de servicios como AySA y ARBA.

Impactos en los Rubros de las Expensas

El estudio de Octavo Piso revela que en la Ciudad de Buenos Aires, los servicios al consorcio, que incluyen mantenimiento de ascensores y seguridad, fueron los más afectados por los aumentos. Por el contrario, los gastos bancarios y aportes fueron los que menos impacto tuvieron.

En los barrios cerrados de la provincia, las principales subas se registraron en el mantenimiento de espacios comunes y servicios generales, siguiendo la misma tendencia de la capital.