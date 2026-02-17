Córdoba atrae 420 mil turistas: ¡un 32% más en el fin de semana XXL!

Córdoba Brilló como El Destino Turístico Más Elegido del País
En un fin de semana largo que dejó huella, Córdoba recibió la visita de aproximadamente 420 mil turistas, superando todas las expectativas. Este fenómeno posiciona a la provincia como el destino predilecto a nivel nacional.
El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, **Darío Capitani**, celebró el impresionante crecimiento del sector, con un aumento del **32% comparado con 2022**, lo que eleva el número de visitantes de **316 mil** a más de **417 mil**. Además, la provincia estima un impacto económico de cerca de **$100 mil millones**, al margen del movimiento generado por eventos como el festival **Cosquín Rock**.
Ocupación Turística Histórica en Los Valles
Los datos revelan una ocupación casi completa en diversos puntos turísticos. En el **Valle de Punilla**, Villa Carlos Paz alcanzó el **95%** de ocupación, mientras que Capilla del Monte llegó al **99%**. Localidades como La Falda, La Cumbre, Villa Giardino y Santa María de Punilla reportaron **ocupación total**. En **Calamuchita**, tanto Villa General Belgrano como Yacanto registraron el **100%**, con auge en localidades aledañas, mientras que Santa Rosa y La Cumbrecita superaron el **98%**.
Traslasierra no fue la excepción, con Nono, Villa Cura Brochero y Las Rabonas alcanzando el **100%**, y Mina Clavero con un **99%**. En **Ansenuza**, Miramar reportó **ocupación total**, extendiendo la afluencia a Marull, La Para y Balnearia. Las **Sierras del Sur** también se sumaron a la tendencia, con Alpa Corral al **100%** de ocupación. En **Córdoba capital**, la ocupación se consolidó en un **80%**, reflejando el dinamismo turístico en toda la provincia.
Córdoba Supera los 5 Millones de Visitantes esta Temporada
Con estos impresionantes resultados, Córdoba ha recibido más de **5 millones de turistas** desde el inicio de la temporada estival. “Continuaremos colaborando estrechamente con el sector privado para brindar las mejores experiencias a nuestros visitantes, tanto nacionales como internacionales”, afirmó Capitani.