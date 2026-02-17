Diputada libertaria critica el carnaval: ‘Es una vitrina donde se exhibe tu cuerpo’

La legisladora cordobesa María Celeste Ponce ha despertado controversia tras difundir un video en redes sociales donde critica el carnaval y expresa su desacuerdo con la dirección que ha tomado la cultura popular. Su mensaje ha generado aplausos y críticas, invitando a una amplia reflexión sobre la festividad.

A través de un mensaje que ha recorrido rápidamente las redes, María Celeste Ponce manifestó su rechazo al carnaval, cuestionando su esencia y el papel que desempeña la industria del entretenimiento en la actualidad. La diputada sostiene que la celebración ha perdido su significado original y se ha transformado en una mera exposición del cuerpo en un contexto comercial.

“Cuando hablamos de carnaval, hablamos de carne. Es una vidriera donde el cuerpo se convierte en mercancía”, afirmó Ponce, sugiriendo que la festividad, que tradicionalmente anticipa la cuaresma, hoy en día ha sido sustituida por el deseo y el consumo.

Crítica desde una perspectiva moral y religiosa

Ponce no dudo en fundamentar su postura con argumentos de carácter moral y religioso. En su video, argumentó que la cultura contemporánea ha hecho de los cuerpos un instrumento de publicidad, convirtiendo la sexualidad en una mercancía. “El deseo debe enmarcarse en una relación de amor, pacto y verdad”, subrayó.

La diputada también se dirigió tanto a hombres como a mujeres, resaltando que cada individuo tiene un valor intrínseco que va más allá de atraer la atención de extraños. “Nadie peca por accidente: la mirada se educa o se desborda”, enfatizó, invitando a una reflexión más profunda sobre el sentido del deseo y la autoimagen.

Un debate encendido en redes sociales

Ponce anticipó la posibilidad de críticas y aseveró que estas a menudo ayudan a amplificar su mensaje. “No dejen de criticarme porque me ayudan a seguir compartiendo mi visión del mundo”, afirmó, estableciendo así un espacio para el debate entre sus seguidores y detractores.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, generando un intenso intercambio entre usuarios y referentes culturales. El carnaval, la libertad de expresión y los límites del discurso político ahora son temas centrales de una discusión que invita a pensar en el papel del entretenimiento en la sociedad.