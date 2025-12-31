Córdoba: Balance 2025 de la Industria de Maquinaria Agrícola

La industria de la maquinaria agrícola en Córdoba vivió un 2025 lleno de desafíos, donde la producción creció levemente mientras que los agrocomponentes enfrentaron una notable caída. Descubre los detalles de este panorama complejo y lo que significa para el sector.

Crecimiento selectivo en producción

Según el reciente Monitor Estadístico de Maquinaria Agrícola, elaborado por Economic Trends para la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC), la fabricación de maquinaria agrícola experimentó un crecimiento interanual del 5,9% en los primeros meses del año. Este aumento fue impulsado por un inicio sólido, aunque a medida que avanzó el año, la tendencia se estancó.

Desafíos en el sector de agrocomponentes

En contraposición a la maquinaria agrícola, la producción de agrocomponentes sufrió una caída del 7,6% interanual. Esta tendencia negativa refleja los retos que enfrenta la cadena de suministro, impactada por una disminución en la demanda, aumento de costos y un ambiente macroeconómico incierto.

Empleo y capacidad instalada bajo presión

El panorama laboral mantiene estabilidad con ligeros altibajos. Mientras que el sector de agrocomponentes vio una leve mejora del 1,4% en el empleo, los fabricantes de maquinaria agrícola reportaron una caída del 0,8%. Esto sugiere una postura cautelosa entre las empresas, ajustando su producción ante un uso menor de capacidad instalada.

Entre septiembre y noviembre de 2025, la utilización de la capacidad instalada en maquinaria agrícola decreció casi un 10% en comparación al mismo período de 2024, y en agrocomponentes, la baja fue de aproximadamente 3,5%. Este debilitamiento se refleja en la reducción de la actividad, a pesar de un inicio de año prometedor.

Un rayo de esperanza en las exportaciones

A pesar de los obstáculos internos, las exportaciones presentaron una notable recuperación, con un incremento del 21,6% en dólares durante el tercer trimestre de 2025 frente al anterior. Este aumento resalta la importancia del mercado externo como un pilar fundamental para mantener la actividad del sector, especialmente en un contexto de demanda interna más limitada.

Mirando hacia el futuro

El balance de 2025 para la maquinaria agrícola en Córdoba revela un escenario mixto: aunque el crecimiento productivo es moderado y los agrocomponentes han caído, la estabilidad en el empleo y la recuperación en exportaciones ofrecen una perspectiva esperanzadora. Con un mercado más dinámico a nivel internacional, el sector se enfrenta a la posibilidad de un crecimiento renovado en 2026, siempre que la actividad económica respalde esta evolución.