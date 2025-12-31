Caída en las ventas de combustible en noviembre por aumento de precios

Caída en Ventas de Combustibles en Argentina: Un Noviembre Difícil para el Sector

Los consumidores argentinos enfrentan un contexto desafiante en el mercado de combustibles, con una notable baja en las ventas durante noviembre, impulsada por el aumento de precios.

Según un informe de Surtidores.com, las ventas de combustibles al público registraron una disminución interanual del 6,5% en noviembre, cayendo a 1.376.311 m³ en comparación con 1.472.085,27 m³ del mismo mes del año anterior. Esta tendencia refleja un ajuste en el consumo, especialmente pronunciada en el caso del gasoil, que se desplomó un 18,6%.

Análisis de la Demanda: Caídas Significativas

En comparación con octubre de 2025, donde se registraron 31 días, la demanda de combustibles mostró una leve disminución del 1,67%. La situación se agrava a medida que el precio de los combustibles continúa un camino ascendente.

Impacto de precios en las ventas de combustibles – noviembre 2025

Comportamiento por Tipo de Combustible

Los combustibles Premium experimentaron cierta estabilidad: la nafta Premium incrementó su precio en un 1,08% interanual, mientras que el gasoil Grado 3 creció solo un 0,5%. Sin embargo, la nafta Super sufrió una caída del 3,42% y el diesel Grado 2 descendió un 18,63%, evidenciando una reducción en la demanda del sector productivo.

Variaciones Regionales en la Demanda

Entre las 24 provincias analizadas, solo Formosa registró un incremento del 1,1% en la demanda. Las provincias con las mayores caídas incluyeron a Jujuy (-11,31%), Santa Cruz (-12,22%) y Córdoba (-13,72%). Exceptuando a Gulf, que vio un crecimiento del 14,61%, todas las empresas experimentaron bajas en sus ventas comparando con noviembre de 2024.

Demanda de combustibles por provincias en noviembre 2025

Consumo General y Otras Tendencias

Este descenso en las ventas de combustibles se refleja también en el consumo general, donde se observó una baja del 2,8% en el consumo de los hogares en noviembre en comparación con el año anterior. Además, las ventas de juguetes navideños cayeron 6,9%, lo que sugiere un patrón de consumo ajustado en la economía.