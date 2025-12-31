Fallece el actor Isiah Whitlock Jr., icónico por su papel de senador corrupto en ‘The Wire’

Adiós a Isiah Whitlock Jr.: Un Icono de la Actuación Se Despide

El aclamado actor Isiah Whitlock Jr., conocido mundialmente por su interpretación del Senator Clay Davis en la famosa serie The Wire, ha fallecido a los 71 años en Nueva York. La noticia fue confirmada por su agente, Brian Liebman, a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

“Con enorme tristeza anuncio el deceso de mi querido amigo y cliente Isiah Whitlock Jr. Aquellos que lo conocieron lo amaron. Un actor excepcional y, aún más importante, una persona maravillosa”, compartió Liebman en Instagram, junto a una entrañable fotografía.

Según lo reportado por la revista *Deadline*, Whitlock Jr. perdió la vida tras una breve enfermedad, aunque no se han dado detalles al respecto.

Un Trayectoria Impecable

Nacido en South Bend, Indiana, en 1954, Isiah Whitlock Jr. dejó una huella imborrable en el cine estadounidense. Colaboró frecuentemente con el aclamado director Spike Lee en films emblemáticos como *BlacKkKlansman*, *Da 5 Bloods*, *She Hate Me*, *25th Hour*, *Red Hook Summer* y *Chi-Raq*, según señala *Variety*.

Un Sello Personal en la Cultura Pop

En la película *25th Hour*, su icónica forma de pronunciar la palabra «shit», alargada y llena de énfasis, se convirtió en su sello personal y resonó a lo largo de su carrera, dejando una marca en la cultura pop.

Tributo de Spike Lee

El director Spike Lee, con quien Whitlock Jr. trabajó en múltiples ocasiones, expresó su pesar en Instagram al publicar una foto de ellos, acompañada de la dedicatoria: “Hoy me enteré del deceso de mi querido hermano Isiah Whitlock. Que Dios lo bendiga”.

Diversidad de Roles en su Carrera