Coimas a plena luz: confiterías como escenario

En la última audiencia del año, la megacausa por los Cuadernos de las Coimas expuso un panorama inquietante sobre el circuito de corrupción liderado por Claudio Uberti. Las revelaciones arrojan luz sobre un sistema de extorsión que involucró a múltiples actores en el ámbito de los corredores viales.

Un Circuito de Corrupción al Descubierto

Durante el reciente proceso judicial, se presentaron pruebas sobre el complejo entramado de pagos ilegales que operó en los Corredores Viales. Este caso ha implicado a personalidades influyentes como Julio De Vido y Claudio Uberti, así como a diversas empresas constructoras que, bajo presión, se vieron obligadas a realizar pagos ilícitos.

Acusaciones y Colaboraciones

La investigación involucra no solo a Uberti, ex director del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), sino también a otros empresarios de renombre. A pesar de que la ex presidenta Cristina Kirchner no está directamente imputada en esta fase, su figura sigue siendo fundamental debido a acusaciones que se derivan de la causa madre.

El Rol del Ministerio Público

Según el Ministerio Público Fiscal, la causa principal establece un marco general que abarca todas las investigaciones relacionadas con el circuito de coimas. La fiscalía sostiene que este esquema delictivo tenía como objetivo organizar un sistema de recaudación de fondos ilícitos para enriquecer a sus integrantes.

Detalles Reveladores de la Extorsión

El tribunal, dirigido por el TOF 7, escuchó testimonios que describen cómo se produjeron las coimas. Empresarios arrepentidos explicaron que, tras sufrir presiones y amenazas constantes, se vieron forzados a aceptar los pagos exigidos por Uberti. Las entregas, que rondaban entre 15.000 y 25.000 dólares, se realizaban en confiterías, un espacio aparentemente seguro para el acusado, quien afirmaba estar protegido por servicios de inteligencia.

Metodología de Amenazas

Los testimonios brindados por los empresarios son impactantes. La empresaria Marcela Sztenberg relató cómo las transacciones se llevaban a cabo al descubierto, mientras que otros ex compañeros de Uberti hablaron de un clima de intimidación y amenazas verbales que permeaban el entorno empresarial.

Próximos Pasos en el Juicio

Se informó que el juicio continuará el 3 de febrero, cuando las partes tendrán la oportunidad de plantear sus defensas. A pesar de que se solicitó mayor número de audiencias semanales, el tribunal decidió que las audiencias previas a las indagatorias seguirán siendo virtuales.

El TOF 7 también hizo hincapié en que el juicio se extenderá hasta julio de 2026, manteniendo la continuidad del proceso judicial a pesar de la feria judicial habitual. Esto subraya la importancia y la complejidad de las investigaciones en curso, que continúan revelando el entramado de corrupción que ha sacudido al país.