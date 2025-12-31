Cuenta DNI: ¡Nuevos Descuentos para Verano 2026!

La billetera digital de Banco Provincia trae increíbles descuentos para potenciar tus ahorros durante las vacaciones. ¡No te lo pierdas!

Promociones Especiales para el Verano

La billetera digital Cuenta DNI, de Banco Provincia, dará inicio al año con atractivas ofertas que beneficiarán a más de 10 millones de usuarios en Buenos Aires. Durante enero, se ofrecerán descuentos en balnearios, restaurantes y comercios de cercanía, perfectos para disfrutar de las vacaciones y las compras diarias.

Descuentos en Balnearios y Gastronomía

Los usuarios podrán acceder a un 25% de descuento en marcas reconocidas como Atalaya, Freddo y Havanna, con un límite semanal de $10.000 por marca. Los fines de semana también incluirán promociones de FULL YPF con 25% de ahorro en estaciones adheridas, hasta $8.000.

Beneficios para Comercios de Cercanía

Las promociones se extienden a carnicerías, granjas y pescaderías locales, que ofrecerán un 20% de descuento cada viernes, con un tope diario de $5.000. Por lo tanto, en enero, este ahorro podría alcanzar los $25.000 gracias a los cinco viernes del mes.

Más Ofertas para Estudiantes y Consumidores

Las universidades participantes también aportan un 40% de descuento en servicios educativos, con un reintegro semanal de hasta $6.000.

Descuentos en Supermercados y Tiendas

Los supermercados de la región mantendrán descuentos diarios, mientras que las librerías ofrecerán un 10% de descuento los lunes y martes, sin límite de ahorro. Como dato adicional, las farmacias y perfumerías aplicarán un 10% los miércoles y jueves.

Viviendo el Verano: Balnearios y Heladerías

Entre los balnearios destacados se encuentran El Calamar Loco, Guardalavaca y Torreón del Monje, todos con un 25% de descuento diario. Además, heladerías emblemáticas como El Pino también se sumarán a las promociones, dándole un sabor especial a la temporada.

Detalles de Promociones

Es importante destacar que estas promociones están disponibles exclusivamente para los pagos realizados a través de Cuenta DNI en comercios identificados. El banco compartirá todos los detalles sobre las ofertas a partir del 2 de enero en sus redes sociales.